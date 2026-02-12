Nuevo homicidio en CDMX: Matan a balazos a joven en unidad habitacional de Azcapotzalco

Ciudad de México.- Durante los últimos minutos de este miércoles 11 de febrero de 2026, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), así como personal de Servicios de Emergencia, desplegaron un amplio operativo de seguridad en la Unidad Habitacional Tepantongo, en la alcaldía Azcapotzalco, tras el reporte de detonaciones de arma de fuego en vía pública cerca del Centro de la Mujer. Este hecho dejó una víctima mortal.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron la noche del miércoles 11 de febrero de 2026, en la Unidad Habitacional ubicada sobre Avenida San Pedro Jalpa, en la colonia San Martín Xochinahuac. En este punto, al menos dos sujetos armados interceptaron a la víctima y, sin mediar palabra alguna con esta, abrieron fuego antes de darse a la fuga a bordo de una motocicleta.

El nuevo homicidio ocurrió en la alcaldía Azcapotzalco. Foto: Twitter @AztecaNoticias

Vecinos que escucharon las múltiples detonaciones de arma de fuego dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo. Al lugar acudió una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), cuyos oficiales confirmaron que en ese punto yacía un masculino con diversas lesiones en el cuerpo.

Rápidamente se pidió apoyo a paramédicos de la CDMX-25 Cruz Roja Mexicana, quienes valoraron a una víctima: se trata de un masculino de entre 20 y 25 años de edad; no obstante, solo confirmaron que ya no contaba con signos vitales a consecuencia de impactos de arma de fuego. No se precisó en un primer momento la ubicación exacta de las heridas ni cuántas recibió. El cadáver quedó cubierto con una sábana azul.

Tras confirmar el deceso, se dio aviso a la Coordinación Territorial del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX). Posteriormente, personal de Servicios Periciales realizó el procesamiento del lugar, recabó indicios balísticos y levantó el cuerpo para su traslado al anfiteatro correspondiente, donde se le practicará la necropsia de ley.

#MientrasDormía | Un ciclista de 30 años murió tras ser embestido en la colonia Cuauhtémoc Pensil; el responsable abandonó el auto con el parabrisas destrozado calles más adelante.



En Azcapotzalco, un joven de 25 años fue asesinado a balazos en los pasillos de una unidad… pic.twitter.com/xg4rVNZR7l — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 12, 2026

Las autoridades capitalinas mantienen abiertas las investigaciones para determinar el móvil de la agresión e identificar a los responsables. A la fecha de publicación de esta nota, no se han reportado personas detenidas ni se ha informado el móvil de este nuevo homicidio en CDMX.

Fuente: Tribuna del Yaqui