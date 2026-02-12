A plena luz del día, sicarios asesinan a joven de 15 años en Culiacán, Sinaloa; esto se sabe

Culiacán, Sinaloa.- La violencia sigue al alza en el estado de Sinaloa, y afecta a toda la población. La mañana de este miércoles, se reportó un nuevo ataque armado en la vía pública de la ciudad de Culiacán que no solo movilizó a las autoridades, también dejó una víctima mortal: un niño de solo 15 años llamado Misael, quien había salido a la tienda a comprar alimento para una cría de gato que recién había adoptado.

De acuerdo con los reportes oficiales, los hechos ocurrieron la mañana de este miércoles 11 de febrero de 2026, alrededor de las 11:00 horas, tiempo local, sobre el bulevar Tamazula, también conocido como carretera a Imala, en la intersección con bulevar California, frente al acceso principal del fraccionamiento Los Ángeles. Testigos señalaron que sujetos armados que se desplazaban en una motocicleta interceptaron al menor y abrieron fuego en repetidas ocasiones.

El homicidio ocurrió la mañana de este miércoles. Foto: Facebook

Tras el reporte al Servicio de Emergencias Telefónico 911, corporaciones policiacas y personal militar acudieron al sitio, aseguraron el perímetro e iniciaron las diligencias correspondientes. Momentos después, la víctima fue identificada como Ricardo Misael, de 15 años, estudiante de la Preparatoria 'Emiliano Zapata' de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). Según declaraciones de sus familiares, el adolescente había salido de su domicilio en el fraccionamiento Benevento para comprar alimento y un biberón con el que alimentaría a un gato que recientemente habían rescatado. Durante su trayecto fue atacado.

En el mismo hecho resultó herida Laura Cristina, trabajadora de un puesto de venta de comida ubicado a pocos metros del lugar del ataque. La mujer presentó una lesión en una pierna y fue trasladada a un hospital para recibir atención médica; su estado de salud fue reportado como estable.

Personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) realizaron el procesamiento de la escena y aseguraron más de 20 casquillos percutidos calibre corto, los cuales fueron integrados a la carpeta de investigación iniciada por el delito de homicidio doloso. En tanto, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han dado a conocer el posible móvil del ataque. La Fiscalía continúa con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Fuente: Tribuna del Yaqui