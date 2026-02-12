Sistema anti incendios de Sam's Hermosillo no fue suficiente; empleados intentaron apagar fuego

Hermosillo, Sonora.- Durante la madrugada de este jueves 12 de febrero, un incendio de grandes proporciones afectó la sucursal de Sam's Club en Vado del Río, de Hermosillo. Aunque el edificio dispone de una red contra incendios, el sistema de aspersión instalado no logró irrigar agua en el punto exacto donde comenzaron las llamas, situado en el sector nororiente de la bodega, explicó Juan Francisco Matty Ortega, jefe de Bomberos.

Agregó que el diseño de la red de tuberías y rociadores no abarcaba la totalidad de los espacios, dejando vulnerable el área donde se almacenaban los productos que entraron en combustión. Ante esta situación, la autoridad indicó que se gestionará una revisión con la gerencia de la empresa para garantizar que, en el futuro, cada rincón de la tienda posea la protección adecuada mediante estos mecanismos automáticos anti incendios.

Ante la ineficacia inicial de los dispositivos instalados, el factor humano entró en juego en los primeros instantes. Según los testimonios recabados por el personal de emergencias, fueron dos empleados quienes detectaron el humo y las llamas. Estos trabajadores intentaron contener el avance del fuego utilizando extintores portátiles y las mangueras de los gabinetes de seguridad. A pesar de sus esfuerzos, la propagación fue demasiado veloz.

Bajo control y sin víctimas el incendio en la Tienda Sam's Vado del Río uD83DuDE92@BomberosHermos1



Gracias a la rápida activación de protocolos de emergencia y al trabajo coordinado de los distintos cuerpos de rescate, el incendio de este jueves fue atendido de manera oportuna.



1/3 pic.twitter.com/ND4tDWN87P — Gobierno de Hermosillo (@HermosilloGob) February 12, 2026

Afortunadamente, los 15 empleados que se hallaban en el turno nocturno lograron evacuar las instalaciones sin sufrir lesiones. El reporte indica que todos se encuentran fuera de peligro. Para controlar la situación fue necesario un despliegue de 45 elementos de Bomberos que trabajaron en el sitio, apoyados por 11 unidades, drones y el robot SERI, el cual permite ingresar a zonas de alto riesgo sin exponer al personal.

Asimismo, 25 agentes de la Policía Municipal se encargaron de asegurar el perímetro, mientras que maquinaria pesada facilitó el acceso para las labores de extinción. Como medida de precaución, seis comercios aledaños mantuvieron sus puertas cerradas hasta que se descartara cualquier riesgo de reactivación del fuego en los puntos calientes que aún eran atendidos por las brigadas.

#Hermosillo | Un voraz incendio consumió el establecimiento de Sam's Club, ubicado en Paseo del Río y Reforma, en Hermosillo; hasta el momento no se han reportado personas afectadas uD83DuDD25?? pic.twitter.com/2GGJVMUVge — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 12, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui