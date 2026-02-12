Trágico daño colateral: Mueren atropellados padre e hijo tras accidente vial en Querétaro

Querétaro, Querétaro.- Durante la mañana de este 11 de febrero, el tránsito en la zona norte de la ciudad de Querétaro sufrió un aparatoso accidente vehicular que cobró la vida de dos transeúntes. Sobre los carriles laterales de Paseo de la República, a la altura del centro comercial Antea, un choque entre vehículos culminó en el atropellamiento de padre e hijo que se encontraban en la acera, quienes fallecieron a causa de los golpes recibidos.

El percance tuvo lugar en una de las vialidades con mayor circulación hacia el centro de la ciudad. Según los datos recabados en el sitio, dos automóviles tipo sedán protagonizan una choque por alcance mientras avanzaban sobre la cinta asfáltica. El impacto provocó que quien conducía una de las unidades perdiera el control del volante. Al salir de su carril sin control, el auto se proyectó contra un transformador y la estructura perimetral del establecimiento comercial.

Finalmente invadió el espacio destinado al paso peatonal. En ese sitio aguardaban varias personas, entre ellas un hombre de 50 años de edad y su hijo de 25 años, quienes esperaban el transporte público o caminaban cerca del paradero. El vehículo los embistió con fuerza, dejándolos tendidos sobre el suelo. Testigos de lo ocurrido llamaron a los servicios de emergencia al notar la gravedad de la situación.

Personal paramédico acudió al lugar con prontitud para brindar asistencia de salud. Lamentablemente, al revisar al joven de 25 años, confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Por su parte, el padre fue estabilizado momentáneamente y subido a una ambulancia para su traslado a un hospital; no obstante, durante el trayecto sufrió un paro cardiorrespiratorio que le causó la muerte antes de llegar al centro médico.

La situación en el lugar del siniestro se tornó compleja debido a que uno de los coches comenzó a incendiarse tras el golpe. Elementos de Bomberos y Protección Civil desplegaron maniobras para sofocar las llamas y eliminar cualquier riesgo de explosión o daños a la infraestructura eléctrica. Mientras tanto, agentes de la Policía Municipal se encargaron de asegurar el perímetro para facilitar las labores de los cuerpos de rescate y evitar el paso de curiosos.

La circulación vehicular se mantuvo cerrada durante horas mientras se realizaba la limpieza de fluidos derramados y el retiro de los restos automotrices. Las autoridades competentes informaron sobre la detención de un hombre y una mujer, conductores de los autos implicados, quienes fueron presentados ante el Ministerio Público. Será la Fiscalía General del Estado la instancia responsable de las pesquisas para deslindar responsabilidades.

Fuente: Tribuna del Yaqui