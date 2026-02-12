VIDEO: Así fue el voraz incendio que consumió al Sam’s Club en Hermosillo Sonora esta madrugada

Hermosillo, Sonora.- La madrugada de este jueves 12 de febrero de 2026, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora, así como personal de Servicios de Emergencia, respondieron a un Código Rojo en la ciudad de Hermosillo, luego de que se reportara un voraz incendio al interior de la tienda Sam’s Club, cuya columna de humo fue visible desde distintos puntos de la ciudad.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, el siniestro se desató este jueves 12 de febrero de 2026, alrededor de las 04:00 horas, tiempo local, en la sucursal de la cadena Walmart ubicada en Paseo del Río y bulevar Reforma. Se detalló que el fuego se propagó rápidamente al interior del inmueble, desatando una columna de humo que vio a varias calles de distancia.

Tras recibir el reporte, se activó el Código Rojo y se movilizaron en la escena elementos del Departamento de Bomberos de Hermosillo; oficiales de la Policía Municipal de Hermosillo y personal de la Dirección de Atención a Emergencias y Desastres de Protección Civil Sonora, junto con otros cuerpos de auxilio. Para las 06:30 horas, autoridades informaron que el siniestro se logró controlar y, hasta el momento, no se reportan personas lesionadas ni víctimas.

La zona fue acordonada para permitir las maniobras de los equipos de emergencia. Durante las labores, personal de Bomberos trabajó en el combate directo al fuego, mientras Protección Civil coordinó acciones preventivas y evaluó riesgos en inmuebles cercanos.

Debido a las labores, se cerró el tránsito temporalmente en la zona, en las vialidades Río Sonora, Camino del Seri y Solidaridad, así como Avenida de la Cultura y Galeana. Cultura y Solidaridad, Cultura y Reforma, Río Sonora y Reforma. Río Sonora y Comonfort", informó Protección Civil Sonora en un comunicado.

De manera extraoficial, desde el lugar se reportaron algunas explosiones que podrían estar relacionadas con instalaciones de gas al interior del negocio, sin embargo, las autoridades aún no confirman ni niegan este dato. Además, se indicó que establecimientos ubicados en el área de Pabellón Reforma habrían sido desalojados como medida preventiva.

Se exhorta a la ciudadanía a evitar la zona y permitir el libre paso de los vehículos de emergencia. Como rutas alternas se pueden utilizar los bulevares Serna y Colosio, tanto de oriente a poniente como en sentido contrario; además del bulevar Solidaridad y la calle Rosales de sur a norte. Las autoridades continúan con las labores de enfriamiento y evaluación de daños.

Así ocurrió el incendio en Sam's Hermosillo

Protección Civil Sonora señaló, mediante un video, que alrededor de las 03:33 recibieron el reporte del siniestro en el inmueble ubicado en Paseo Río Sonora y la calle Reforma. Al llegar la unidades, se percataron de que había un fuego bastante desarrollado al interior de la tienda, por lo que fue necesario hacer un trabajo mayor con alrededor de 40 elementos del heroico cuerpo de Bomberos, en 11 unidades.

También participaron oficiales de la Policía Municipal, del Área de Desarrollo Urbano del Municipio y las coordinaciones de Protección Civil. El sector estuvo cerrado durante las labores, sin reporte de víctimas mortales o heridas.

