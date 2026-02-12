VIDEO: Richard Milán, alcalde de Elota, Sinaloa, queda en medio de enfrentamiento armado

La Cruz, Sinaloa.- La tarde de este jueves 12 de febrero, la rutina diaria de Richard Milán Vázquez, presidente municipal de Elota, Sinaloa, se vio interrumpida de forma abrupta por un hecho violento. Mientras transitaba en un vehículo rumbo a su hogar, tras finalizar su jornada laboral, el edil quedó en medio de un intercambio de disparos entre grupos armados y fuerzas del orden. Milán Vázquez compartió un video para explicar lo sucedido.

A través de sus redes sociales señaló que su presencia en el sitio fue totalmente circunstancial. Aclaró que no existía ninguna amenaza en su contra ni una persecución dirigida hacia su vehículo. Según sus propias palabras, se trató de una coincidencia desafortunada al estar "en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto". Las detonaciones de alto calibre fueron registradas por habitantes de la comunidad de Pueblo Nuevo, mediante videos.

Al escuchar los disparos, la comitiva del alcalde reaccionó con rapidez. Los agentes encargados de su seguridad actuaron sin demora para resguardarlo y sacarlo de la zona de peligro, garantizando su integridad física. Gracias a esta oportuna intervención, Milán confirmó que se encuentra ileso y fuera de riesgo. El origen del conflicto armado, según reportes de medios en la región, apunta a una confrontación entre civiles y efectivos de la Guardia Nacional.

?? Pobladores registran fuertes detonaciones de arma de fuego en Pueblo Nuevo, en el municipio de Elota | #Adiscusión pic.twitter.com/mBHKJ5i8YA — Adiscusión Diario (@adiscusion) February 13, 2026

Las versiones señalan que los uniformados habrían intervenido para frustrar el robo de una camioneta sobre la carpeta asfáltica, lo que desató la respuesta violenta de los agresores. Sin embargo, esta información espera confirmación por parte de las instancias competentes. Los pobladores aledañas vivieron momentos de tensión ante el estruendo de las armas de fuego, optando por refugiarse dentro de sus casas hasta que cesó el peligro.

Por su parte, el alcalde aprovechó su mensaje para agradecer la protección recibida y reiterar que, pese al susto, continuará con sus actividades normales, aclarando una vez más que él fue solo un testigo involuntario de la violencia que se desató en el sitio.

uD83DuDEA8uD83DuDCFD| El Alcalde de Elota, Richard Millán relata como quedó atrapado en medio del fuego cruzado de una balacera esta tarde en Elota pic.twitter.com/AaDAiUSlje — MeganoticiasCuliacán (@Meganoticiascln) February 13, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui