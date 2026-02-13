Aranza intentó huir con dinero de una extorsión, pero la policía frustró el escape en Edomex

Nezahualcóyotl, Estado de México.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó este jueves que un juez determinó iniciar un proceso penal en contra de una mujer, identificada como Aranza 'N', debido a su presunta responsabilidad en un caso de extorsión ocurrido recientemente. Las pruebas presentadas por el Ministerio Público fueron suficientes para que el órgano jurisdiccional estableciera la probable implicación de la imputada en los hechos reportados en el municipio de Nezahualcóyotl.

Según la carpeta de investigación, el suceso tuvo lugar en un establecimiento comercial situado en la colonia Plazas de Aragón. Los reportes señalan que la ahora detenida arribó al sitio conduciendo una motocicleta modelo Navi. Una vez en el lugar, se dirigió a la víctima para exigir la entrega de 10 mil pesos en efectivo. Para lograr su cometido, la mujer habría recurrido a la intimidación, amenazando con causar daños físicos a los familiares de la persona afectada si no se cumplía con la entrega del dinero solicitado.

Las averiguaciones realizadas por la institución establecen que el origen del conflicto y de la exigencia monetaria se basaba en un adeudo económico. Aranza 'N' argumentaba que la pareja sentimental de la víctima había contraído dicha deuda con ella en el pasado. Sin embargo, la parte afectada sostiene que el monto reclamado ya había sido liquidado con anterioridad, por lo que la exigencia carecía de fundamento y se convirtió en un acto ilícito.

Durante el desarrollo de los acontecimientos, la imputada logró apoderarse del dinero y trató de escapar de la zona. No obstante, su huida se vio frustrada gracias a la intervención de agentes de la policía estatal, quienes fueron notificados sobre la situación y procedieron a su captura. Posteriormente, fue entregada al Ministerio Público para integrar el expediente correspondiente. En la audiencia realizada ante la autoridad judicial, se revisaron los datos aportados por la representación social.

#AProceso.



La #FiscalíaEdoméx obtuvo de una Autoridad Judicial la vinculación a proceso en contra de una persona identificada como Aranza “N” por su probable participación en el delito de extorsión en el municipio de #Nezahualcóyotl.https://t.co/kNyGwILtVi pic.twitter.com/VyMzmrhFSt — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) February 13, 2026

El juez encargado de la causa analizó la información y resolvió vincular a proceso a Aranza 'N'. Como medida cautelar, se le dictó prisión preventiva justificada para asegurar su presencia durante el juicio. Asimismo, se estableció un periodo de 2 meses para que se complete la investigación complementaria antes de dictar una sentencia definitiva.

Fuente: Tribuna del Yaqui