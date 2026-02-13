Aseguran 30 explosivos en Concordia, Sinaloa, donde fueron hallados los cuerpos de mineros

Concordia, Sinaloa.- Durante labores de vigilancia y protección ciudadana en el estado de Sinaloa, efectivos de la Secretaría de Marina (Semar), trabajando en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana (SSPC), lograron la ubicación y el aseguramiento de un arsenal compuesto por 30 artefactos explosivos de fabricación casera. Estas acciones tuvieron lugar en la comunidad de El Verde, situada dentro del municipio de Concordia.

El hallazgo se produjo durante la ejecución de patrullajes terrestres que las fuerzas federales mantienen en la zona. Estos operativos forman parte de los esfuerzos continuos para localizar a los trabajadores de una mina cuyo paradero se desconoce desde hace semanas. Al identificar los objetos peligrosos, se solicitó la intervención del personal naval capacitado en la Búsqueda, Localización y Neutralización de Artefactos Explosivos (Blonae).

Los expertos procedieron a desactivar el material en el mismo sitio del hallazgo, una medida necesaria para garantizar la integridad física de los agentes y de los habitantes de la región, impidiendo así su uso por grupos generadores de violencia. Este aseguramiento ocurre tras hechos de violencia en Concordia. Apenas 13 días antes de este evento, las autoridades detectaron una fosa clandestina en un predio rústico de la misma zona.

En dicho lugar se recuperaron varios cuerpos, de los cuales cinco ya han sido plenamente identificados como los mineros que eran buscados. Actualmente, el sitio del hallazgo forense se mantiene bajo resguardo de elementos del Ejército Mexicano, quienes vigilan tanto el acceso como el interior del terreno para preservar la escena. Ante estos sucesos, la sociedad civil ha organizado una respuesta pacífica.

uD83DuDEA8 ¡Por esto se escucharon explosiones en El Verde, Concordia, en Sinaloa! Elementos de la Marina destruyeron 30 explosivos de manera controlada.https://t.co/ZAzxDe0U8f pic.twitter.com/DkZVY2ihnu — Luz Noticias (@luznoticiasmx) February 13, 2026

Diversos colectivos dedicados al rastreo de personas ausentes han lanzado una convocatoria para reunirse el próximo sábado por la tarde. El acto tendrá lugar en la plazuela Morelos, en el centro de Concordia. Bajo el lema "Hoy Concordia se une para no olvidar", los organizadores invitan a la población a asistir portando flores blancas o una veladora, con el fin de rendir homenaje a la memoria de las víctimas en un ambiente de respeto y solidaridad comunitaria.

Fuente: Tribuna del Yaqui