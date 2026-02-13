Claudia Sheinbaum refuerza investigación por secuestro de mineros en Sinaloa; no descartan extorsión

Ciudad de México.- Durante la conferencia Mañanera del Pueblo de este viernes 13 de febrero de 2026, la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, habló de diversos temas; entre ellos, el lamentable caso de los mineros secuestrados en Sinaloa que, según las palabras exactas del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, fueron confundidos con integrantes de un grupo contrario de la delincuencia.

En primera instancia, es necesario recordar que, como te informamos el pasado 10 de febrero de 2026, el titular de Seguridad Federal comentó ante medios de comunicación que a los trabajadores, por error, se les identificó como integrantes de una célula criminal rival, pues como se sabe en Sinaloa hay una fuerte disputa desde hace tiempo entre Los Chapitos y La Mayiza. Asimismo, en aquel entonces el funcionario público señaló que hay cuatro detenidos de la célula comandada por los hijos de Joaquín Guzmán Loera.

Claudia Sheinbaum

De tal manera que hoy la titular del Poder Ejecutivo aseguró que la Fiscalía General de la República está realizando una investigación "mucho más profunda" y que, como representantes del pueblo, tienen que erradicar las prácticas de extorsión: “Evidentemente tenemos que erradicar la extorsión en nuestro país, en particular sobre este caso de los mineros, pues está haciendo la Fiscalía la investigación para ver si fue un caso, en efecto, de extorsión, de amenaza y poder tomar todas las medidas necesarias".

Claudia Sheinbaum Pardo

Cabe señalar que no se descartará ninguna línea de investigación, porque Sheinbaum Pardo hizo hincapié en que la hipótesis sobre que fueron confundidos proviene del testimonio de uno de los detenidos. También mencionó que es vital profundizar en la empresa responsable de los mineros y determinar si hay cierto grado de responsabilidad por parte de la minera canadiense que se pronunció sobre el asunto a través de redes hace un par de días.

"Esa es la información, que es la declaración de los detenidos; evidentemente la Fiscalía está haciendo una investigación mucho más profunda, no solamente se le va a creer al detenido de que esta fue la causa. La investigación tiene que ver con hablar con los familiares, tiene que ver con hablar con otros trabajadores mineros y también con la industria minera para poder conocer las condiciones en las que se dio este trágico y lamentable hecho", indicó la integrante de Morena.

Fuente: Tribuna del Yaqui