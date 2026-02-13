Código Rojo en Zapopan: Trabajador descubre restos humanos calcinados esta madrugada

Zapopan, Jalisco.- La madrugada de este viernes 13 de febrero de 2026, elementos de diferentes órdenes del Gobierno del Estado de Jalisco y del Gobierno Federal desplegaron un operativo de seguridad en un predio rural ubicado en el municipio de Zapopan (en la Zona Metropolitana de Guadalajara) tras el reporte del hallazgo de restos humanos calcinados en una zona de difícil acceso.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron este viernes 13 de febrero de 2026, alrededor de las 05:30 horas, tiempo local, en una brecha cercana a la Avenida Universidad de Guadalajara, en los límites con el municipio de El Arenal, donde un trabajador del campo alertó a las autoridades luego de encontrar lo que parecían ser huesos entre el pastizal.

Se detalló que el agricultor se disponía a iniciar su jornada laboral cuando observó restos óseos dispersos en el terreno. Ante la sospecha de que se tratara de una persona, dio aviso inmediato a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911. De inmediato se activó el Código Rojo, a lo que se movilizaron oficiales de la Policía Municipal de Zapopan y de la Policía Estatal.

Tras confirmar el hallazgo, procedieron con el acordonamiento del área, a fin de preservar posibles indicios. Minutos después se sumaron paramédicos, quienes tras una primera valoración indicaron que los restos correspondían a una persona que habría sido calcinada. La zona permaneció bajo resguardo mientras se realizaban las diligencias correspondientes. Debido a las condiciones de oscuridad y a la ubicación del predio las labores periciales se extendieron por varias horas.

Personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) realizó el levantamiento y traslado de la osamenta a sus instalaciones, donde se realizarán los estudios que permitan determinar la identidad de la víctima, así como su sexo y posible causa de muerte.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si existen personas detenidas ni si el caso podría estar relacionado con alguna denuncia de desaparición reciente en la zona metropolitana de Guadalajara. La carpeta de investigación quedó a cargo del Ministerio Público.

