Crimen en Edomex: Detienen en Toluca a menor que habría matado a su papá y hermano; él mismo se entregó

Toluca, Estado de México.- Durante la madrugada de este viernes 13 de febrero de 2026, alrededor de las 05:45 horas, dos sujetos fueron asesinados a balazos dentro de una vivienda ubicada en la calle Amazonas, en la localidad de Cacalomacán, en el municipio de Toluca, Estado de México. Lo más macabro del caso es que un adolescente de 15 años confesó haber sido quien perpetró el crimen.

De hecho, con relación a lo anterior, el mismo joven se entregó a las autoridades, señalando que él mismo agredió a su propio padre y a su hermano mayor, por lo que de inmediato se dirigieron elementos de seguridad al domicilio, donde, según medios locales, encontraron en una de las habitaciones los cuerpos sin vida —de identidad no revelada— de un hombre de 50 años y otro de 29 años.

En cuanto a la escena del crimen, los datos preliminares indican que las víctimas tenían múltiples impactos de arma de fuego. Es necesario destacar que, además de los uniformados ya presentes, acudieron servicios de emergencia que lamentablemente no pudieron hacer nada por ellos, ya que habían fallecido; por ello, tuvieron que esperar a que llegaran peritos para realizar las labores correspondientes.

La violencia sigue en el Estado de México

Tras la confirmación del crimen, el joven fue detenido y trasladado a las instalaciones del Ministerio Público especializado de la zona, donde se determinará su situación legal y se buscará deslindar responsabilidades. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce por completo qué sucedió exactamente para que este menor de edad acabara con la vida de dos de sus seres queridos.

Evidentemente, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ya inició las investigaciones pertinentes para esclarecer los detalles de este caso. En nuestro medio de comunicación estaremos al pendiente de cualquier actualización sobre el tema, pues este doble homicidio se suma a los numerosos reportes de actos delictivos que ocurren día tras día en la entidad y sus alrededores.

Fuente: Tribuna del Yaqui



