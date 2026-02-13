Excandidato del PAN termina tras las rejas en Ciudad Juárez: lo acusan de agresión armada

Ciudad Juárez, Chihuahua.- Autoridades de seguridad pública en Ciudad Juárez efectuaron la aprehensión de Emanuel Abysaed Corral Mendoza, quien en el pasado participó en la vida política como aspirante a una diputación bajo las siglas del Partido Acción Nacional (PAN). El motivo de su aseguramiento responde a señalamientos directos por presuntas agresiones armadas y daños en propiedad ajena en contra de dos personas.

Los hechos se desencadenaron cuando los agentes encargados de la vigilancia en el sector recibieron una alerta por radiofrecuencia. El reporte indicaba una situación de riesgo que implicaba detonaciones y una persecución vehicular activa sobre la avenida Miguel de la Madrid. Al arribar a la zona señalada, los uniformados lograron interceptar y detener la marcha de las unidades que coincidían con la descripción del reporte.

En el sitio se identificaron dos automóviles, una camioneta Chevrolet S10 Max de color gris con matrícula del estado de Veracruz, y una Ford King Ranch Super Duty, también gris, con placas de Chihuahua. Esta última era conducida por Corral Mendoza, de 42 años. Durante la revisión de seguridad, se le encontró en posesión de una pistola calibre .380, la cual contaba con un cargador abastecido con 11 cartuchos útiles.

Una vez controlada la situación, dos hombres que viajaban en la unidad Chevrolet bajaron para acusar al excandidato. Según su testimonio, el conductor de la Ford les obstruyó el paso momentos antes y accionó su arma en repetidas ocasiones contra ellos. Para corroborar esta versión, los agentes inspeccionaron el vehículo de los denunciantes, hallando dos orificios producidos por proyectil en la puerta trasera del lado izquierdo, además de diversas abolladuras y raspones en la carrocería.

Cabe destacar que el detenido mostró una credencial que lo acredita como escolta, con un permiso para portar armas vigente hasta junio de 2026. Dicho documento fue verificado en las bases de datos, resultando auténtico y activo. No obstante, las autoridades determinaron que la licencia de portación no justifica el uso del armamento para agredir a terceros ni exime de responsabilidad ante los daños causados. Por tal razón, se procedió a su traslado ante la Fiscalía estatal.

Fuente: Tribuna del Yaqui