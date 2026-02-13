Fiscalía de Nuevo León arresta a implicados en HOMICIDIO del agente que investigaba un SECUESTRO

García, Nuevo León.- Este viernes 13 de febrero de 2026, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León finalmente confirmó la captura de dos presuntos homicidas de un agente de su misma dependencia que perdió la vida la noche del 26 de enero del año pasado, horas después de que recibió un disparo en la cabeza mientras investigaba la privación de la libertad de un comerciante en García.

Es necesario especificar que esta labor se logró con la colaboración de autoridades estatales, en coordinación con instancias federales y de otros estados. Lo anterior debido a que intervinieron elementos de las unidades especializadas en el Combate al Secuestro de los estados de Coahuila y Zacatecas, así como de la Agencia Antisecuestros y Antiextorsión de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel federal.

Detenidos

Ahora bien, con respecto a los supuestos delincuentes, fueron identificados como Juan, de 29 años de edad, y Miguel, de 28, a quienes se les investiga por los delitos de homicidio calificado y secuestro agravado. De igual manera, hay que especificar que el primer sujeto mencionado fue capturado en Coahuila, mientras que el segundo finalmente cayó en manos de los uniformados en Zacatecas.

Fiscalía General de Justicia de Nuevo León

"Con estas acciones, se refrenda el compromiso institucional de no permitir que los delitos cometidos contra servidores públicos queden impunes y de honrar la memoria de quienes, como Edgar Alan Ochoa Martínez, entregaron su vida en el cumplimiento de su deber", concluyó la dependencia a través de un comunicado, pues justo como te informamos seguido en TRIBUNA, los ataques contra funcionarios públicos, agentes y demás figuras de autoridad son frecuentes en México.

¿Qué se sabe de Edgar Alan Ochoa Martínez?

De acuerdo con información de Milenio, Edgar Alan Ochoa Martínez fue atacado a balazos la tarde del 26 de enero de 2025 en la calle José María Morelos, en el centro de García, en el momento en que se encargaba del caso de una persona secuestrada; sin embargo, murió al ser objetivo de los criminales. A pesar de ello, momentos después rescataron a salvo a la víctima en la colonia Real de San Joaquín y detuvieron a los presuntos responsables.

