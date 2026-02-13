Fuego cruzado en Zacatecas: Confirman detención de presuntos generadores de violencia

Zacatecas, Zacatecas.- La tarde de este jueves 12 de febrero de 2026, se reportó un ataque armado contra elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas (FRIZ) en inmediaciones del municipio de Villanueva. Este hecho violento activó un amplio despliegue de seguridad y derivó en la detención de cuatro presuntos responsables. Así lo confirmó el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza.

De acuerdo con información oficial, la agresión ocurrió ayer, jueves 12 de febrero, a la altura de la comunidad de Tayahua, en el tramo carretero que conecta esta localidad con el municipio de Tabasco, en las inmediaciones del rancho El Soyate, propiedad de la familia del cantante de regional mexicana, Pepe Aguilar.

Según lo explicado por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), los elementos de la FRIZ realizaban un operativo de vigilancia en la zona cuando fueron interceptados por un grupo delictivo. Lo anterior derivó en un fuego cruzado, que, según el funcionario estatal no dejó bajas entre los integrantes de la Fuerza de Reacción Inmediata ni de otras corporaciones que participaron. Tras el ataque, se desplegó un operativo inmediato para ubicar y detener a los agresores.

Despliegue de la Mesa de Construcción de Paz

Al sitio acudieron las corporaciones que integran la Mesa de Construcción de Paz, entre ellas el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la SSP y la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGE). El dispositivo incluyó patrullajes terrestres y sobrevuelos en la zona para reforzar la seguridad y evitar nuevos hechos de violencia. Las autoridades informaron que se logró la detención de cuatro personas relacionadas con la agresión.

De acuerdo con las autoridades, gracias a la acción conjunta se logró la detención de Alberto 'N', de 47 años; Claudio 'N', de 18 años; Juan 'N', de 21 años y Flavio Alberto 'N', de 38 años, este último identificado como el jefe de plaza de una célula criminal que operaba en el municipio de Tabasco.

Por otra parte, se detalló que el tramo carretero entre Tayahua y Tabasco permanece resguardado mientras continúan las investigaciones. El Gobierno estatal pidió a la ciudadanía evitar circular por esa vía hasta nuevo aviso.

Rumores sobre la familia Aguilar

Tras difundirse lo ocurrido en Villanueva comenzaron a circular versiones sobre un presunto ataque directo contra el cantante Pepe Aguilar y su familia. No obstante, el intérprete emitió un comunicado para aclarar que ni él ni sus familiares fueron blanco de la agresión y que todos se encuentran bien. También expresó su deseo de que regrese la paz a Zacatecas. La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, también negó el atentado contra la familia del artista.

