Fuerte accidente en Monterrey deja una víctima: Ciclista es atropellado por unidad de Ecovía

Monterrey, Nuevo León.- La madrugada de este viernes 13 de febrero de 2026, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Nuevo León (NL), así como personal de Servicios de Emergencia, desplegaron un operativo sobre la avenida Abraham Lincoln, en la ciudad de Monterrey, luego de que se reportara un fuerte accidente vial que involucró a una unidad del sistema Ecovía y a un ciclista. La víctima se encuentra grave.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron alrededor de las 00:00 horas, tiempo local, de este viernes 13 de febrero de 2026, a la altura de la colonia Cumbres de San Agustín, en la capital de Nuevo León. Presuntamente, el hombre intentó cruzar la avenida cuando fue impactado por la unidad de transporte urbano. Tras el impacto, el ciclista quedó tendido sobre el pavimento con lesiones de consideración.

Testigos que presenciaron el siniestro alertaron a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, lo que provocó que se activara el Código Rojo y el arribo de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana junto con elementos de Protección Civil de Monterrey. Los cuerpos de auxilio informaron que presentaba diversos golpes y posibles fracturas en el rostro, producto del fuerte choque, por lo que fue trasladado de inmediato a un hospital.

Su estado de salud fue reportado como grave. A la fecha de publicación de esta nota, no ha sido identificado oficialmente por las autoridades; solo se detalló que era un hombre, de entre 30 y 35 años, que vestía pantalón negro y camisa color guinda con mangas negras.

Por otra parte, la unidad de la Ecovía involucrada terminó con el vidrio frontal estrellado tras el impacto contra el ciclista. Ante esto, elementos de la Policía de Monterrey acordonaron el área para facilitar las labores de auxilio y realizar las diligencias correspondientes. También supervisaron la limpieza del sitio, donde quedaron esparcidos restos de vidrio y otros fragmentos del accidente.

Las autoridades locales iniciaron las investigaciones para deslindar responsabilidades y determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió el hecho. Hasta el cierre de esta edición, no se ha emitido un informe oficial sobre la mecánica definitiva del percance. Cualquier novedad del caso será reportada por TRIBUNA.

Fuente: Tribuna del Yaqui