Hallan muerta a Blanca Esthela Álvarez, de MC; FGE Jalisco apunta a estrangulamiento y feminicidio

La Manzanilla de la Paz, Jalisco.- Durante la madrugada de este viernes 13 de febrero de 2026 fue localizada sin vida la regidora Blanca Esthela Álvarez, de Movimiento Ciudadano (MC), en Manzanilla de la Paz, ubicada en Jalisco, al interior de su camioneta particular. Según información preliminar, las pertenencias de la funcionaria pública estaban con ella y el vehículo no presentaba daños.

A través de un comunicado, la Fiscalía del Estado de Jalisco determinó que el caso está siendo investigado como feminicidio y además señaló que los dictámenes establecieron como causa de muerte el estrangulamiento. Cabe destacar que todavía no hay detenidos ni responsables de este crimen, cuyos encargados de las averiguaciones para esclarecer los hechos son miembros de la Vicefiscalía en Investigación Regional.

De igual forma, es necesario agregar que los dictámenes forenses revelaron que en los brazos de la víctima había lesiones producidas por lo que pudieron ser agujas. En nuestro medio de comunicación estaremos al pendiente de cualquier actualización sobre el tema, pues no es la primera vez que un servidor público es víctima de la delincuencia y es hallado en circunstancias extrañas.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, ya se pronunció, pero fue antes de que se dieran a conocer las causas de muerte, ya que en ese momento mencionó que probablemente su deceso había sido por causas naturales. El expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) de Jalisco señaló que Esthela Álvarez tenía puesto el cinturón de seguridad y que no presentaba huellas de violencia.

La Vicefiscalía en Investigación Regional investiga, bajo los protocolos de feminicidio, la muerte de una regidora de La Manzanilla de la Paz, luego de que dictámenes forenses confirmaran el estrangulamiento como causa de muerte. (1-2) pic.twitter.com/OlMjWQthQz — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) February 13, 2026

En lo que respecta a Mirza Flores, coordinadora de Movimiento Ciudadano Jalisco, publicó un breve texto en su perfil de Facebook para despedirse de su colega y enviar sus condolencias a familiares, amigos y seres queridos: "Lamento profundamente el sensible fallecimiento de nuestra regidora de La Manzanilla de la Paz, Blanca Álvarez", escribió hace un par de horas la diputada federal en dos ocasiones.

