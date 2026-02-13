Los amenazó con pistola: Policías de Guanajuato matan a tiros a sujeto que intentó atacarlos

León, Guanajuato.- Durante la madrugada de este viernes 13 de febrero, un operativo de vigilancia en la colonia Ampliación San Francisco, ubicada en la ciudad de León, Guanajuato, terminó con el fallecimiento de un hombre tras recibir disparos por parte de elementos de la Policía Municipal. La Secretaría de Seguridad Pública emitió un comunicado para explicar las circunstancias que provocaron el uso de la fuerza letal en este suceso.

Según el reporte difundido por la dependencia, los agentes realizaban recorridos de patrullaje cuando detectaron a un individuo que, al notar la cercanía de la patrulla, comenzó a correr para evadirlos. Esta acción dio inicio a una persecución que finalizó en el cruce de las calles Fray Ángel y Fray David, donde los uniformados lograron dar alcance al sujeto. En ese momento, el hombre adoptó una actitud violenta y amenazó a los policías utilizando un machete.

La situación escaló cuando el individuo sacó de su ropa un objeto con apariencia idéntica a una pistola y apuntó contra los servidores públicos. La corporación asegura que esto generó un peligro real para la integridad física de los agentes y de terceros en la zona. Aunque se intentó controlar el escenario mediante órdenes verbales, la amenaza persistió, por lo que un elemento accionó su arma de cargo para neutralizar al agresor.

Tras los hechos, se pidió la asistencia de paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron el deceso del lesionado en el lugar de los hechos. Autoridades informaron que a un costado del cuerpo quedó el machete y la réplica de arma de fuego mismas que fueron aseguradas por la Fiscalía General del Estado de Guanajuato quien comenzó con las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido.

#León Un joven fue asesinado de cuatro balazos presuntamente por un oficial de @Seguridad_Leon en la colonia Ampliación San Francisco.



Al parecer la víctima intentó atacar a los policías con un machete. pic.twitter.com/41zqOfSACU — Juan Pacheco (@Pachecogomez9) February 13, 2026

El caso fue turnado al Ministerio Público, autoridad que deberá realizar los peritajes necesarios para corroborar la versión de los hechos, analizar el objeto que simulaba ser un arma de fuego y determinar si el actuar policial se apegó a los principios de legítima defensa vigentes.

