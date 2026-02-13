4 muertos y 25 lesionados deja accidente de camión de pasajeros en tramo Sonoyta-Caborca; autoridades atienden

Caborca, Sonora.- Un fuerte accidente carretero entre un autobús de pasajeros y un tractocamión movilizó este viernes 12 de febrero de 2026 a corporaciones de emergencia en el kilómetro 118 del tramo Sonoyta–Caborca, donde autoridades estatales y municipales activaron de inmediato los protocolos de atención y rescate.

De acuerdo con información preliminar proporcionada por Protección Civil Sonora, el percance dejó un saldo inicial de cuatro personas sin vida y 25 lesionadas. Las personas heridas fueron atendidas en el lugar por paramédicos y posteriormente trasladadas a distintos hospitales de la región para recibir atención médica especializada.

Tras el reporte del choque, se desplegó un operativo coordinado en el que participaron diversas corporaciones, priorizando la atención a las víctimas, la estabilización de los heridos y la seguridad en la zona del siniestro.

En las labores de auxilio intervinieron elementos de la Cruz Roja Mexicana, quienes realizaron la valoración médica, estabilización y traslado de los lesionados; el Cuerpo de Bomberos, que llevó a cabo maniobras de seguridad para prevenir riesgos adicionales; Policía Municipal y otras corporaciones de seguridad, encargadas del resguardo del área y del control del tránsito vehicular; así como personal de Protección Civil, que asumió la coordinación general del operativo.

Las autoridades informaron que el tramo carretero permaneció bajo vigilancia mientras continuaban las labores de rescate, retiro de unidades y realización de los peritajes correspondientes para determinar las causas del accidente.

Asimismo, señalaron que las cifras son preliminares y podrían modificarse conforme avancen las investigaciones y el proceso de identificación oficial de las personas afectadas.

El Gobierno del Estado reiteró que las instancias de emergencia mantienen presencia en la zona y continúan brindando acompañamiento a las personas lesionadas y a sus familiares

Durazo expresa sus condolencias a las víctimas

Ante los hechos, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, expresó sus condolencias a través de un mensaje oficial emitido desde sus redes sociales.

"Expreso mis más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de las personas que lamentablemente perdieron la vida en el accidente ocurrido la mañana de hoy en la carretera Caborca–Sonoyta", señaló.

Asimismo, el mandatario estatal informó que desde el primer momento autoridades de los tres órdenes de gobierno se encuentran en el lugar de los hechos, brindando atención médica oportuna y acompañamiento a las personas lesionadas y a sus familiares.

Fuente: Tribuna del Yaqui