Sentencian a 21 años a hombre en Oaxaca por abusar de niña de 7 años y agredir a su concubina

Oaxaca, Oaxaca.- Este viernes 13 de febrero de 2026 la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que finalmente obtuvo una sentencia condenatoria de 21 años y nueve meses de prisión en contra de un hombre identificado como Edigson M.G., a quien se le responsabiliza de los delitos de violencia familiar y abuso sexual agravado, cometidos contra una mujer identificada como R.I.S.M., una adolescente identificada como C.T.M.S. y una menor de edad.

Los hechos ocurrieron en diciembre de 2019, cuando la víctima, una niña de siete años de edad, se encontraba en un domicilio ubicado en la calle Tamarindos, del barrio Arriba, en el municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz; ahí fue agredida sexualmente y, una vez perpetrado el delito, la amenazó para evitar que lo denunciara. Sin embargo, no fue lo único que hizo el agresor, pues el 19 de enero de 2022, en un domicilio de la calle Primera de Camelia, este mismo sujeto agredió físicamente a una jovencita.

Ese mismo día en que agredió a la adolescente, pero por la tarde, el ahora sentenciado regresó a la vivienda y atacó verbal y físicamente a R.I.S.M., utilizando un palo de escoba. Cabe destacar que, según las investigaciones, R.I.S.M. mantenía una relación de concubinato con el detenido. De hecho, durante todo el tiempo que sostuvieron la relación, solía forzarla a encuentros sexuales, así como someterla a conductas de control y celotipia.

"Tras la denuncia correspondiente, la Fiscalía de Oaxaca inició las investigaciones ministeriales a través de la Vicefiscalía Regional de Valles Centrales, logrando la obtención de una orden de aprehensión en contra de Edigson M.G., quien fue detenido y puesto a disposición de la autoridad judicial competente", dice el comunicado de la Fiscalía estatal, donde también se establece que se le condenó a 21 años y nueve meses de prisión, además de imponerle el pago de una multa.

Abusó de su nieta

En otro asunto bastante semejante, el pasado 12 de febrero detuvieron a un hombre identificado como A.P.T., por su probable responsabilidad en el delito de violación equiparada, en agravio de su propia nieta de 10 años, en un domicilio ubicado en la agencia de policía de Arroyo Cacao, municipio de San Juan Lalana, distrito de Choápam, quien fue sometida a este trato desde que tenía cinco años.

Fuente: Tribuna del Yaqui