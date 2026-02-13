Sheinbaum descarta ATENTADO contra la familia de Pepe Aguilar en Zacatecas: "Ellos están bien"

Ciudad de México.- Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este viernes 13 de febrero de 2026, la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, fue cuestionada sobre los hechos de violencia que ocurrieron este jueves en la comunidad Tayahua, del estado de Zacatecas, donde se desató un enfrentamiento armado que habría afectado a la familia del cantante de regional mexicana, Pepe Aguilar.

Ante esto, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano descartó que haya existido un ataque dirigido contra la familia Aguilar en Zacatecas y aseguró que todos se encuentran fuera de peligro. La mandataria explicó que la familia pasó por una zona donde se desarrollaba un operativo de seguridad en la comunidad de Tayahua, y que en ese contexto se registró una agresión armada. Sin embargo, dejó claro que el hecho no estaba dirigido contra ellos.

#Nacional | La presidenta Claudia Sheinbaum habla sobre la agresión registrada cerca de la familia del cantante Pepe Aguilar uD83DuDDE3?uD83DuDEA8 pic.twitter.com/xCUvF0mI8j — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 13, 2026

Ellos iban pasando en un lugar donde había un operativo y por esa razón recibieron y fueron, digamos, atacados. No tenía que ver ni con ellos ni nada, sino sencillamente que pasaron en ese momento por un lugar", dijo la presidenta.

Sheinbaum agregó que desde el momento en que ocurrieron los hechos, y se reportó un supuesto ataque armado contra los artistas, se estableció comunicación para brindarles protección, aunque se aclaró que ellos nunca fueron el blanco: "Ellos afortunadamente todos están bien y desde el momento que ocurrió pues hubo comunicación con ellos para su protección".

Pero los detalles de este asunto pues se puede dar toda la explicación con toda transparencia, pero no era una ataque de ellos, ni mucho menos, sino que en ese momento pasaron por un lugar", declaró la presidenta.

¿Qué ocurrió en Tayahua, Zacatecas?

De acuerdo con autoridades estatales, el jueves se registró un enfrentamiento armado entre elementos de la Policía Estatal y presuntos delincuentes en la comunidad de Tayahua, en las inmediaciones del rancho El Soyate, propiedad de la familia Aguilar. Los policías realizaban un operativo de vigilancia cuando fueron interceptados por un grupo delictivo. Esto derivó en un intercambio de disparos. Los elementos repelieron la agresión y lograron detener a cuatro hombres.

Las autoridades informaron que no se reportaron heridos entre los uniformados tras el enfrentamiento.

Por su parte, Pepe Aguilar emitió un comunicado en el que señaló que al momento del operativo él se encontraba en la Ciudad de México (CDMX). Añadió que su familia está bien y fuera de peligro.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'