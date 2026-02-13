Sube a cinco la cifra de fallecidos por accidente carretero en Caborca; dan a conocer listado de víctimas

Caborca, Sonora.- Las autoridades informaron que se incrementó a cinco el número de personas fallecidas tras el accidente carretero registrado la mañana de este viernes 13 de febrero de 2026, en el tramo Sonoyta–Caborca, luego de que una de las víctimas perdiera la vida mientras recibía atención médica. Además, trascendió la lista de víctimas que ya fueron identificadas.

De acuerdo con el reporte actualizado de las autoridades, el percance ocurrió en el kilómetro 118 de la citada rúa, donde un autobús de pasajeros de la empresa Autotransportes Tufesa chocó con un tractocamión. Inicialmente, se había informado sobre cuatro personas sin vida y al menos 25 lesionadas, quienes fueron trasladadas a distintos hospitales de la región. Horas más tarde se confirmó el fallecimiento de una quinta víctima a consecuencia de las lesiones sufridas en el impacto.

"Protección Civil Sonora informa que, de manera preliminar, se habían reportado cuatro personas sin vida; sin embargo, lamentablemente, se confirmó el fallecimiento de una persona más, elevando la cifra a cinco. Nueve personas continúan recibiendo atención médica y se reportan fuera de peligro. Las autoridades mantienen la coordinación y el acompañamiento a las personas afectadas", dice el comunicado emitido por las autoridades.

Personas fallecidas:

María Teresa R. C.

64 años

Margarita R. C.

70 años

Erika María C. V.

45 años

Ramona M. R.

64 años (Falleció en el hospital)

Victor R.

66 años

Personas lesionadas:

Ángel Omar R. J.

35 años

José G. G.

57 años

Guadalupe R. C.

66 años

Alejandra R. C.

52 años

Ian Y. N. R.

12 años

Dilan J. N. R.

12 años

Luisila F. M.

79 años

Oscar Ismael T. G.

34 años

Germán G. C.

44 años (chofer de autobús)

Ángel Gustavo S. T.

(chofer de tráiler)

Es importante mencionar que esta información es preliminar y podría cambiar según reportes oficiales.

Empresa emite un comunicado

A través de un comunicado oficial, Autotransportes Tufesa confirmó inicialmente el deceso de cuatro personas y expresó su solidaridad con las familias afectadas. La empresa señaló que desde el primer momento se activaron los protocolos de atención y coordinación con autoridades y cuerpos de emergencia, quienes continúan realizando las diligencias correspondientes.

Asimismo, indicó que las circunstancias del hecho serán determinadas mediante el peritaje oficial y reiteró su disposición para colaborar plenamente con las instancias competentes. Informó también que el operador de la unidad se encuentra hospitalizado y bajo atención médica.

Para familiares directos, la empresa habilitó la línea de atención +52 (644) 146 1193 y el correo comunicacion@tufesa.com.mx, a fin de brindar información oficial sobre el caso.

Fuente: Tribuna del Yaqui