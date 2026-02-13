Terror en Veracruz: Abandonan tres hieleras con restos humanos en calles de Coatzacoalcos

Coatzacoalcos, Veracruz.- El municipio de Coatzacoalcos, Veracruz se convirtió en el escenario del hallazgo de tres hieleras que resguardaban restos humanos en su interior. Estos sucesos tuvieron lugar en ubicaciones distintas de la ciudad, situación que provocó una fuerte movilización de diversas fuerzas del orden y agentes encargados de las diligencias legales correspondientes para asegurar las zonas afectadas.

El primer reporte se generó durante la mañana de ayer jueves en la congregación de Villa Allende. Habitantes que transitaban por la calle Jesús García, entre las avenidas Madero y Díaz Mirón, observaron una hielera de unicel al pie de una palmera, justo enfrente de un campo deportivo de la localidad. Tras dar aviso a las autoridades a través de la línea de emergencias 911, los uniformados arribaron al sitio para asegurar el perímetro.

Datos surgidos en el lugar indican que dentro del recipiente se encontraba una cabeza huamana junto con una cartulina que exhibía mensajes de amenazas firmados por una organización criminal. Transcurridas algunas horas de ese mismo día, las alertas se activaron nuevamente en el sector poniente de la urbe, esta vez en la colonia El Tesoro. Ahí se ubicó un segundo objeto con rasgos idénticos al primero.

Ante esto, efectivos de la Policía Municipal, la Secretaría de Seguridad Pública, la Marina, el Ejército Mexicano y la Fiscalía General del Estado acudieron para atender la situación. Los peritos se encargaron de recolectar la evidencia y trasladar los restos al Servicio Médico Forense para la posterior identificación. No obstante, la tranquilidad del municipio de Coatzacoalcos se vio alterada nuevamente durante este viernes 13 de febrero.

A plena luz del día, una intensa movilización policiaca y militar se registró tras el hallazgo de una hielera que presuntamente contenía una cabeza humana y…

En menos de 24 horas, se registró la aparición de una tercera hielera con restos humanos en su interior, situación que apunta a una pugna vigente entre grupos antagónicos del crimen organizado que buscan establecer su dominio territorial en esta plaza del sur de Veracruz. El hallazgo más reciente tuvo lugar a un costado de la carretera Coatzacoalcos - Villahermosa, sitio donde años atrás funcionaba como caseta de cobro.

Fueron los automovilistas que circulaban por esa ruta quienes, al percatarse del objeto sospechoso, notificaron a las fuerzas del orden para que acudieran a verificar y asegurar el área. De forma paralela, este mismo viernes apareció una lona con mensajes de amenaza en las proximidades del lugar donde se halló la segunda hielera. El texto estaba dirigido al propietario de un restaurante que recientemente fue blanco de un incendio causado por individuos que viajaban en motocicleta.

- Dejan tercera hielera con restos humanos, en menos de 24 horas

- La dejaron cerca de donde se instalará la Guardia Nacional.

- Y amenazan a restaurante recién quemado, de otro atentado en caso de que reabran.



Sigue en https://t.co/eGtR9ldPrp

Fuente: Tribuna del Yaqui