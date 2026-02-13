VIDEO: Dos sicarios abatidos y tres policías heridos tras tiroteo y quema de autos en Michoacán

Epitacio Huerta, Michoacán.- La mañana de este viernes 13 de febrero, la violencia se hizo presente entre los límites de los municipios Epitacio Huerta y Contepec, en el estado de Michoacán. Elementos de seguridad pública protagonizaron una enfrentamiento armado contra un grupo de sicarios, suceso que dejó pérdidas humanas, personas heridas y la destrucción de vehicular. Los hechos comenzaron cerca de las 10:30 horas (local).

Agentes municipales de Epitacio Huerta realizaban labores de vigilancia cuando detectaron la presencia de sujetos armados, lo que dio inicio a una persecución por diversas calles de la zona. El seguimiento se extendió hasta la localidad de Tepuxtepec, ubicada en Contepec. Fue en este punto donde las unidades policiales y los vehículos de los sospechosos se encontraron de frente, situación que desencadenó un intercambio de disparos.

El tiroteo se mantuvo durante varios minutos, alterando la tranquilidad de la comunidad. Ante el sonido de las detonaciones, los vecinos de Tepuxtepec optaron por mantenerse dentro de sus hogares y negocios para garantizar su seguridad. Durante el conflicto, los agresores incendiaron una de las patrullas municipales, así como un automóvil particular que se encontraba en el lugar, bloqueando parcialmente el tránsito.

Los resultados de la refriega indican que dos de los civiles armados murieron en el lugar de los hechos. Asimismo, un tercer integrante del grupo agresor resultó herido y fue asegurado por los agentes; posteriormente, se efectuó su traslado a un hospital para recibir atención médica en calidad de detenido. Por parte de las fuerzas del orden, tres policías sufrieron lesiones. Los servicios de emergencia actuaron con rapidez para llevarlos a unidades médicas donde su estado de salud es evaluado.

Fuentes periodísticas han señalado que los agresores podrían estar vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), aunque las autoridades competentes mantienen las investigaciones para corroborar la identidad de los grupos involucrados. Tras el cese al fuego, se activó un despliegue de refuerzos con elementos estatales y federales, quienes efectuaron recorridos por tierra y aire con el fin de localizar al resto de los implicados y garantizar la seguridad en la región.

Fuente: Tribuna del Yaqui