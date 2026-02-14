ACRIBILLAN a menor de 14 años en CDMX y dejan herida a su mamá; CRIMEN estaría ligado a La Unión Tepito

Ciudad de México.- La noche del pasado viernes 13 de febrero de 2026, el vehículo que conducía una mujer fue atacado a balazos en las inmediaciones de la alcaldía Tláhuac, causando pánico en la zona. Sin embargo, el periodista de nota roja Carlos Jiménez, a quien la mayoría identifica simplemente como C4 Jiménez, reveló que la situación es mucho peor de lo que en un inicio se pensaba.

El asunto es que, según el comunicador, los responsables de este tiroteo fueron cuatro sicarios del grupo delictivo La Unión Tepito, quienes dispararon en más de 30 ocasiones mientras madre e hija se encontraban en el interior de la unidad color gris, la cual quedó con impactos en las ventanas y en las láminas de las puertas. Cabe destacar que la menor, de 14 años de edad, perdió la vida y su progenitora resultó lesionada.

¿Qué pasa con los responsables?

Al parecer, una vez que consiguieron su cometido, huyeron con rumbo desconocido. No obstante, los reportes más recientes de Jiménez indican que ellos no habrían sido los autores intelectuales, pues presuntamente este crimen fue planeado por El Yerson y El Nomo, ambos integrantes del mencionado grupo. Aunque se desconoce el motivo, se presume que este par de delincuentes ordenó disparar contra las víctimas.

Vehículo donde sucedieron los hechos

Las investigaciones respecto a este caso ya iniciaron a cargo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, ninguna autoridad se ha pronunciado sobre el tema; sin embargo, en nuestro medio de comunicación estaremos al pendiente de cualquier actualización que surja a través de fuentes oficiales.

MATONES de LA UNIÓN MATAN a NIÑA de 14 AÑOS y DEJAN HERIDA a SU MAMÁ

4 tipos tirotearon anoche el auto en el q iban madre e hija por @TlahuacRenace

Les soltaron más de 30 balazos y huyeron.

Son tipos enviados por El

Yerson y El Nomo de La U.@SSC_CDMX y @FiscaliaCDMX indagan pic.twitter.com/wmhFH1K6Tr — Carlos Jiménez (@c4jimenez) February 14, 2026

En otro asunto, una denuncia ciudadana alertó a policías de la Ciudad de México acerca de la privación de la libertad de un joven de 18 años. Tras investigar los hechos, ubicaron un domicilio en la calle Segunda Cerrada de Guadalupe I. Ramírez, en la colonia San Luis Tlaxialtemalco, en la alcaldía Xochimilco. En el lugar comenzaron a escucharse ruidos y, al ingresar, encontraron al adolescente, así como a los ahora detenidos: tres hombres de 14, 21 y 33 años de edad y una mujer de 29 años.

Fuente: Tribuna del Yaqui