Ataque con EXPLOSIVO en el Cereso de Nezahualcóyotl hiere a dos y causa DESTROZOS en los juzgados

Nezahualcóyotl, Estado de México.- La noche del pasado viernes 13 de febrero de 2025, alrededor de las 23:00 horas, se registró un ataque directo luego de que un artefacto explosivo fuera arrojado contra los juzgados penales del Poder Judicial del Estado de México, ubicados a un costado del penal Neza-Bordo. Esta situación provocó evidente pánico entre los presentes y ocasionó algunos daños en las instalaciones.

Sin embargo, lo más preocupante no fueron únicamente los destrozos. Según información de Milenio, además de los daños en ventanales y las afectaciones visibles en el interior del inmueble judicial, el incidente dejó como saldo a una agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y a un elemento de seguridad privada lesionados. Cabe destacar que, afortunadamente, no se reportaron víctimas mortales.

Al lugar acudieron diversas autoridades policiacas, elementos del cuerpo de bomberos y paramédicos, siendo estos últimos los encargados de evaluar las heridas del personal afectado. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce si los heridos requirieron traslado a un hospital de la zona; sin embargo, este medio estará al pendiente de cualquier actualización sobre el tema.

Amplia movilización de las autoridades

En cuanto a los responsables, aún no han sido capturados. A pesar del esfuerzo de los uniformados, quienes trabajando en conjunto desplegaron fuerzas estatales y municipales en un operativo que comenzó con la búsqueda en la zona cercana al recinto, no se logró dar con ellos. La labor continúa a cargo de las autoridades de Edomex, que seguramente en las próximas horas informarán nuevos detalles.

Otro dato relevante es que peritos en explosivos trabajan para determinar el tipo de artefacto utilizado, así como también para esclarecer si el ataque estaba dirigido a alguien en particular. Por lo pronto, la dependencia ha notificado en sus redes sociales que fichas de personas desaparecidas han sido actualizadas, incluyendo el hallazgo de una menor de dos años que fue localizada en buen estado tras haber perdido su rastro el 9 de febrero de 2026 en el municipio de Zinacantepec.

Fuente: Tribuna del Yaqui