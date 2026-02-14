Caen seis integrantes de banda de secuestradores en CDMX; joven de 18 años fue rescatado

Ciudad de México.- Agentes de seguridad pública realizaron un despliegue en la zona sur de la Ciuidad de México, logrando rescatar a un joven de 18 años de edad que permanecía privado de su libertad en un domicilio. Este suceso tuvo lugar en la alcaldía Xochimilco, donde las labores de campo y las denuncias de los habitantes permitieron ubicar el sitio donde la víctima se encontraba retenida contra su voluntad. Durante esta acción, las fuerzas policiales aseguraron dos inmuebles y realizaron la captura de seis personas presuntamente involucradas en estos hechos delictivos.

El primer punto de control se ubicó en la colonia San Luis Tlaxialtemalco. Los elementos policiales ingresaron a una vivienda situada en la Segunda Cerrada de Guadalupe I. Ramírez. Al interior del inmueble, los uniformados localizaron al joven y procedieron a brindarle resguardo de manera pronta. En ese mismo sitio, se logró la detención de cuatro individuos: una mujer, dos hombres adultos y un adolescente de apenas 14 años. Según los datos obtenidos durante el seguimiento del caso, estas personas tenían la tarea de vigilar al secuestrado y cuidar el recinto utilizado para estas actividades ilícitas.

Tras procesar la información obtenida en el sitio, los elementos de seguridad extendieron el operativo hacia la alcaldía Tláhuac. En esta segunda ubicación, los agentes entraron a otra vivienda donde se encontraban otros dos hombres. Al realizar la revisión del lugar, los policías hallaron diversas sustancias con características de estupefacientes, por lo que ambos sujetos fueron aprehendidos bajo la sospecha de participar en la red de secuestro y por la posesión de los objetos encontrados.

Las investigaciones realizadas con antelación revelaron que el joven rescatado era el objetivo de una búsqueda activa, ya que existía un reporte por desaparición forzada en ese sector de la ciudad. Una vez libre, la víctima recibió acompañamiento psicológico y asesoría para asegurar su bienestar tras el tiempo que pasó en cautiverio. Los seis detenidos, por su parte, fueron trasladados ante el Ministerio Público, donde se inició el proceso para determinar su participación en el delito de privación ilegal de la libertad y otros posibles cargos relacionados.

Los dos domicilios quedaron bajo el control de la autoridad judicial para permitir que se realicen las diligencias para el levantamiento de pruebas. El inmueble en San Luis Tlaxialtemalco y la casa en Tláhuac presentan sellos de seguridad para evitar cualquier alteración de la escena mientras se integra el expediente correspondiente. En cuanto al menor de edad, fue canalizado a las instancias de justicia para adolescentes para recibir un trato acorde a su condición, vigilando que el proceso respete sus garantías individuales y legales en todo momento.

Este despliegue coordinado permitió desarticular una célula criminal que realizaba sus actividades en los límites de ambas alcaldías. Con la detención de este grupo, se busca reducir la incidencia de estos crímenes en la región sur. Las autoridades mantienen el monitoreo en la zona para detectar otros posibles puntos de retención ilegal. La respuesta de los cuerpos de seguridad resultó fundamental para evitar un resultado distinto en la situación de la persona retenida.

Fuente: Tribuna del Yaqui