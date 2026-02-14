Discutió con su pareja y como venganza mató a golpes a una niña; fue capturado en Edomex

San Antonio La Isla, Estado de México.- Agentes pertenecientes a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) realizaron la captura de un hombre llamado Eric 'N', a quien se le acusa de su probable autoría en el delito de feminicidio cometido contra una niña. El arresto se realizó tras obtener una orden de aprehensión por parte de un juez, después de que se reunieron los indicios suficientes para sustentar la acusación en su contra por los hechos ocurridos a inicios de este año en el municipio de San Antonio La Isla.

De acuerdo con los datos recabados por el Ministerio Público, el suceso tuvo lugar el pasado 26 de enero. En aquel momento, el ahora imputado se encontraba en una vivienda con su pareja sentimental. Durante el tiempo que pasaron juntos, surgió una discusión verbal que escaló hasta que el sujeto arremetió de forma física contra la pequeña. Debido a la gravedad de los golpes recibidos, la víctima tuvo que ser llevada con urgencia a un hospital para que recibiera asistencia de los doctores.

A pesar de los esfuerzos realizados en el recinto médico, la menor de edad falleció a causa de la magnitud de las heridas provocadas por el ataque. Este desenlace motivó que el personal de la fiscalía comenzara las tareas de investigación para establecer cómo sucedieron los hechos y determinar quién era el culpable de este acto violento. Los peritos y agentes encargados del caso juntaron las pruebas necesarias para pedir la captura del sospechoso.

Una vez que los policías cumplieron con la orden de aprehensión, Eric 'N' fue conducido al Centro Penitenciario y de Reinserción Social situado en Tenango del Valle. Ahí quedó recluido bajo la vigilancia de las autoridades judiciales, quienes tienen la tarea de analizar las pruebas presentadas y dictar una resolución sobre su situación jurídica en los próximos días. El proceso sigue su curso bajo los lineamientos legales establecidos para asegurar que se busque justicia por la muerte de la niña.

Cabe mencionar que el gobierno estatal mexiquense redujo los feminicidios, sobre todo en los 11 municipios con Alerta de Violencia de Género, se realizaron mil 597 traslados de probables responsables de delitos cometidos contra mujeres y familias, y se ejecutaron 154 acciones de búsqueda. Además, se brindó acompañamiento a 201 personas víctimas de violencia, se detuvieron a 39 personas, de las cuales 35 fueron presentadas ante el Ministerio Público y cuatro ante el Juez Cívico, por violencia de género.

