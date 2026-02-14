Mazatlán: Encuentran con vida a mujer desaparecida desde el 10 de febrero; FGE inicia investigación

Mazatlán, Sinaloa.- La tarde del pasado viernes 14 de febrero de 2026, fue localizada con vida una mujer que previamente había sido privada de su libertad en la zona norte de la ciudad de Mazatlán. Es necesario destacar que la víctima, identificada como Gabriela 'S', de 30 años, permaneció desaparecida desde el 10 de febrero de 2026, cuando se perdió completamente su rastro en la colonia Centro.

De acuerdo con un comunicado oficial, los hechos ocurrieron alrededor de las 15:40 horas, cuando elementos del Ejército Mexicano realizaban recorridos de rutina por la Avenida Múnich. De manera fortuita, dieron con la mujer, cuyo estado de salud se desconoce hasta el momento de la elaboración de esta nota. Sin embargo, los integrantes del Grupo Interinstitucional solicitaron la presencia de la Unidad Especializada Antisecuestros de la Fiscalía General del Estado, para que personal médico y peritos brindaran atención a la víctima y dieran inicio a las averiguaciones correspondientes.

Cabe destacar que también fue asegurada una motocicleta marca Pulsar, color negro con azul. Es importante señalar que la unidad no cuenta con reporte de robo; aun así, las autoridades continuarán investigando los hechos. Este medio de comunicación estará, como siempre, al pendiente de cualquier actualización, ya que hasta ahora la Fiscalía de Sinaloa (FGE) no se ha pronunciado oficialmente.

Las autoridades siguen combatiendo la violencia en la ciudad

En otro caso de características similares, la noche del jueves 12 de febrero de 2026, dos jóvenes motociclistas fueron brutalmente atacados a balazos en el parque lineal al norte de Mazatlán, uno de ellos menor de edad. Hasta el momento, no se ha determinado el móvil del crimen. Ante esto, se decidió reforzar la seguridad en la zona para prevenir que este tipo de hechos se repitan en la entidad.

#Seguridad | Ataque con EXPLOSIVO en el Cereso de Nezahualcóyotl hiere a dos y causa DESTROZOS en los juzgados uD83DuDCA5https://t.co/kcvirDz4Au — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 14, 2026

Respecto a esta última noticia, el avance más reciente corresponde a declaraciones del secretario Barrón Valdez, quien fue cuestionado sobre los hechos. De manera preliminar, se reveló que uno de los involucrados portaba un radio, por lo que se presume que se dedicaban al robo de unidades. El jefe policiaco se limitó a señalar que dicha información forma parte de la carpeta de investigación y que su manejo corresponde exclusivamente a la Fiscalía.



Fuente: Tribuna del Yaqui