Sanos y salvos: Aparecen los seis trabajadores reportados como desaparecidos en Michoacán

Uruapan, Michoacán.- Seis empleados de una distribuidora de vehículos con sede en Uruapan, Michoacán, que fueron reportados como desaparecidos mientras se dirigían al estado de Querétaro, fueron encontrados con vida este sábado 14 de febrero. El grupo inició su trayecto el pasado viernes 13 de febrero cerca de las 17:00 horas (local) y el propósito de su viaje era asistir a una reunión laboral programada en territorio queretano.

Sin embargo, el rastro de los hombres se perdió durante el transcurso de la noche, lo que generó incertidumbre entre sus familiares. Los reportes indican que la última vez que tuvieron comunicación con ellos ocurrió en el momento en que ingresaban al municipio de Salamanca, Guanajuato. Ante la falta de noticias y la preocupación por su integridad física, los allegados de las personas acudieron ante las autoridades para denunciar la situación.

A partir de ese momento, la Fiscalía General del Estado de Michoacán puso en marcha las tareas de rastreo necesarias para dar con el paradero de los extraviados. La búsqueda requirió el trabajo coordinado de los agentes de Michoacán y Guanajuato, junto con el personal de la Secretaría de Seguridad Pública. Mediante labores de campo y el uso de herramientas de inteligencia, los equipos de seguridad lograron ubicar a los seis sujetos.

Al ser localizados, se confirmó que todos presentaban un estado de salud estable. Actualmente, el grupo cuenta con el respaldo de las dependencias correspondientes para asegurar su bienestar y acompañar su regreso a casa. Aunque el hallazgo representa tranquilidad para las familias, el caso sigue bajo revisión. Los agentes ministeriales continúan con el desarrollo de las tareas jurídicas para determinar qué sucedió durante el tiempo en que estuvieron ausentes.

El Ministerio Público busca obtener testimonios que ayuden a reconstruir el camino seguido por los trabajadores y los motivos por los cuales se cortó el vínculo con sus hogares. Las pesquisas se mantienen activas para aportar claridad sobre este incidente ocurrido en la zona de Guanajuato.

Fuente: Tribuna del Yaqui