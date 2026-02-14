Vehículo siniestrado y un cuerpo calcinado: Así fue el hallazgo en la autopista Monterrey-Reynosa

General Bravo, Nuevo León.- La mañana de este sábado 14 de febrero de 2026, alrededor de las 07:00 horas, se realizó un macabro hallazgo al interior de un automóvil, el cual se incendió por completo y quedó en pérdida total. Los hechos ocurrieron a la altura del kilómetro 136 de la autopista Monterrey-Reynosa, cerca de los límites con el estado de Tamaulipas, en el municipio de General Bravo, Nuevo León.

Cuando las autoridades arribaron al sitio, localizaron en el interior de la unidad un cuerpo calcinado. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, la víctima fatal no ha sido identificada, por lo que se desconoce su género y, evidentemente, también sus características. Cabe destacar que tampoco se sabe qué pudo haber originado el fuego, aunque una de las hipótesis más fuertes apunta a un accidente.

A la escena acudieron elementos de Fuerza Civil, agentes ministeriales y personal militar, además de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, quienes realizaron la recolección de evidencias. En nuestro medio de comunicación estaremos al pendiente de cualquier actualización sobre el tema, pues ninguna fuente oficial se ha pronunciado debido a lo reciente del caso.

Las autoridades iniciaron con las investigaciones

Otro aspecto importante es que la circulación vial se vio afectada a causa de las labores de los uniformados. Por ello, se hace un llamado a mantener la paciencia si se presencia una situación semejante, ya que desacatar las órdenes de los oficiales de Tránsito podría provocar una tragedia mayor. Asimismo, se aprovecha para recordar la importancia de manejar con extrema precaución y respetar los señalamientos.

De igual forma, como te informamos en TRIBUNA, el viernes 13 de febrero de 2026 la Fiscalía estatal informó que fueron capturados dos presuntos homicidas de un agente de su misma dependencia que perdió la vida la noche del 26 de enero del año pasado, horas después de recibir un disparo en la cabeza mientras investigaba la privación de la libertad de un comerciante en García.

