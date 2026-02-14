Violenta madrugada: Balacera en bar de Puebla deja tres personas muertas y cinco lesionadas

Puebla, Puebla.- Durante las primeras horas de este sábado 14 de febrero, el sector de Angelópolis en la ciudad de Puebla se convirtió en el escenario de un suceso violento que cobró la vida de tres personas. El hecho ocurrió justo frente al establecimiento conocido como 'Sala de Despecho', en un área que destaca por su constante movimiento comercial y turístico. Según los datos obtenidos en el lugar, un grupo de individuos que viajaban en motocicletas realizó múltiples disparos contra los ocupantes de una camioneta de lujo.

El vehículo atacado, una unidad Mercedes-Benz de color blanco, transportaba a dos hombres y una mujer. Los proyectiles impactaron el cuerpo de las tres personas, quienes murieron de manera casi instantánea. Al mismo tiempo, el ataque dejó un saldo de cinco personas heridas, quienes se encontraban cerca del punto de los disparos al momento de la agresión. Estas personas recibieron ayuda de los servicios de emergencia para ser llevadas al hospital con el fin de obtener la ayuda médica necesaria para sus heridas.

El sitio donde se dio este tiroteo se encuentra a pocos pasos de la conocida 'Estrella de Puebla' y frente a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Por ser un punto de alta afluencia, el despliegue de las fuerzas de seguridad pública fue notorio poco después de los reportes iniciales. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital informó que se realizaron acciones de búsqueda en los alrededores para dar con los responsables. Más tarde, la Secretaría de Seguridad Pública del estado confirmó que cuatro hombres fueron detenidos por su presunta relación con estos actos de violencia.

uD83DuDEA8 Estos son los presuntos responsables del ataque en Sala El Despecho en Angelópolis: Gabriel N., Brayan N., Héctor Hugo N. y Edwin N. uD83DuDC6E???



uD83DuDD2B Fueron detenidos tras el operativo interinstitucional. ??uD83DuDE93



uD83DuDC49 https://t.co/Cfpahcc1x8#Puebla #Angelópolis #Seguridad #NotaRoja… pic.twitter.com/zpG2b5MLbW — Yazmin Curiel (@yazcurinoticias) February 14, 2026

Durante los recorridos de vigilancia, las autoridades lograron asegurar dos motocicletas en distintos puntos de la ciudad. Se tiene la hipótesis de que estas unidades fueron los vehículos que usaron los agresores para llegar a la avenida Osa Mayor y escapar tras el ataque. Por su parte, los peritos de la Fiscalía General del Estado llegaron a la zona para iniciar con la recolección de indicios y el retiro de los cuerpos. Los datos recabados por los agentes de investigación indican que este suceso podría estar vinculado a disputas entre grupos delictivos contrarios que operan en la entidad.

No obstante, las labores de indagación siguen su curso y no se ha descartado ninguna línea de investigación sobre el motivo de la agresión. Este tipo de hechos genera una fuerte preocupación, ya que el corredor comercial de Angelópolis es uno de los sitios más visitados por los ciudadanos, especialmente durante los fines de semana. Las autoridades mantienen el resguardo de las evidencias encontradas para tratar de establecer cómo ocurrieron los hechos y confirmar la identidad de todos los involucrados en este evento que rompió la tranquilidad de la madrugada poblana.

Testigos de balacera descartan ajuste de cuentas



En múltiples grupos vecinales y de ciudadanos, circula azoro por el homicidio ocurrido afuera del salón de Despecho.



Familiares de testigos que presenciaron los hechos desde el interior del establecimiento, descartan que se… pic.twitter.com/cE97xh7Dtl — E Línea Noticias (@elineanoticias) February 14, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui