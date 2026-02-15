Carambola HOY 15 de febrero: 3 muertos, 15 lesionados y más de 40 autos en Libramiento Bicentenario

Toluca, Estado de México.- La mañana de este domingo 15 de febrero de 2026 ocurrió un impactante accidente múltiple en el Libramiento Bicentenario. Los hechos se reportaron alrededor de las 08:30 horas en el kilómetro 4, cerca de la caseta hacia Xonacatlán, en el Estado de México. De manera preliminar, se señala que la principal causa fue la niebla, que reducía la visibilidad del camino.

¿Cuántas unidades están involucradas?

De acuerdo con información extraoficial, se trata de un autobús de pasajeros, un camión tipo torton, cuatro autos y una motocicleta, lo que generó un fuerte congestionamiento vehicular. Hasta hace poco la circulación permanecía cerrada, por lo que, en caso de que planee transitar por la zona, se recomienda tomar vías alternas y, de no ser posible, mantener la paciencia para que las autoridades realicen su trabajo.

Cabe destacar que, en uno de los impactos, el camión de pasajeros se estrelló contra el vehículo torton, lo que dejó como saldo preliminar dos personas fallecidas y 15 lesionadas. El problema se agravó porque detrás circulaban cuatro automóviles y una motocicleta que no lograron detenerse a tiempo, por lo que todos se impactaron contra las unidades siniestradas. Se estima que en total hay 31 personas involucradas.

Fuerte accidente provocado por la neblina

A la escena acudieron rápidamente paramédicos del Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM) y de la Cruz Roja, quienes confirmaron que uno de los fallecidos era el conductor de la motocicleta. Debido a la gravedad de las heridas, los lesionados tuvieron que ser trasladados a un hospital cercano. En nuestro medio de comunicación estaremos al pendiente de la actualización de la cifra de víctimas y del estado de salud de los accidentados.

Hasta resultaron involucradas unidades de emergencia

Lo anterior, debido a que en una tarjeta informativa la delegación de Cruz Roja Toluca precisó que el camión de rescate MEX-585 de Cruz Roja Mexicana golpeó la parte trasera de la ambulancia R1 del SUEM, a la altura del kilómetro 5 en el tramo Lerma-Xonacatlán, lo que dejó a los operadores de los vehículos de emergencia con lesiones que ameritaron su traslado al hospital institucional ubicado en Toluca.

Fuente: Tribuna del Yaqui