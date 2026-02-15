Envuelto en una cobija, localizan el cuerpo sin vida de una mujer en León, Guanajuato

León, Guanajuato.- La tarde de este sábado 14 de febrero, en pleno Día del Amor y de la Amistad, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Guanajuato, así como personal de la Guardia Nacional, desplegaron un amplio operativo de seguridad en el polígono de Las Joyas, en el municipio de León, luego de que se reportara la localización del cuerpo sin vida de una mujer. Este estaba envuelto en una cobija en una zona despoblada.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron este sábado 14 de febrero de 2026, alrededor de las 13:00 horas, tiempo local, en un camino que conecta la colonia Balcones de las Joyas con la comunidad Refugio de Rosas, cerca de un montículo de tierra y a pocos metros del Camino Real, casi esquina con el bulevar Las Joyas. Se detalló que personas que transitaban por el camino hacia Refugio de Rosas observaron una cobija de gran tamaño.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Los hechos ocurrieron la tarde de este sábado. Foto: Facebook

Al acercarse, notaron que en su interior se alcanzaba a distinguir el cuerpo de una persona. De inmediato dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias Telefónico 911. Elementos de la Policía Municipal de León, junto con agentes de la Guardia Nacional, acudieron al lugar y, tras realizar patrullajes en la zona, confirmaron que se trataba de una mujer sin vida cubierta con una cobija. Conforme al protocolo, solicitaron el apoyo de paramédicos para la valoración correspondiente.

Personal de Protección Civil revisó a la víctima y confirmó que ya no contaba con signos vitales. De forma preliminar, se informó que era una mujer de complexión delgada que vestía un vestido color café. También se indicó que presentaba huellas visibles de violencia y heridas producidas por arma de fuego. La zona fue acordonada con cinta amarilla para preservar la escena y permitir las diligencias correspondientes.

Posteriormente, agentes de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE) asumieron la investigación e iniciaron la carpeta correspondiente para esclarecer el caso. En tanto, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la autopsia de ley para determinar con precisión la causa de muerte y avanzar en el proceso de identificación oficial.

A la fecha de publicación de esta nota, las autoridades no han informado sobre personas detenidas. A pesar de los patrullajes implementados en los alrededores del polígono de Las Joyas, no se reportaron aseguramientos relacionados con este hecho. La Fiscalía continuará con las indagatorias.

Fuente: Tribuna del Yaqui