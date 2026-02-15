Era egresada de Psicología de la Ibero Puebla: Identifican a mujer muerta en balacera de Angelópolis

Puebla, Puebla.- Tal como te informamos en TRIBUNA, la violencia volvió a sacudir la zona de antros de Angelópolis, en el estado de Puebla este fin de semana. La madrugada de este sábado 14 de febrero de 2026, en pleno Día del Amor y la Amistad, se reportó un ataque armado afuera de un bar que dejó tres personas muertas. Horas después, la identidad de una de las víctimas fue confirmada oficialmente.

Una joven egresada de Psicología en la Ibero Puebla, una de las víctimas mortales

La Ibero Puebla informó, mediante un comunicado en sus redes oficiales, que la mujer fallecida respondía en vida al nombre de Gisele Ortiz Carreto, una joven egresada de la Licenciatura en Psicología. En su mensaje, la institución condenó el asesinato y pidió a las autoridades realizar una investigación a fondo para esclarecer los hechos y garantizar justicia para las víctimas.

Identifican a víctima de ataque en Puebla.

Finalmente, la Ibero Puebla expresó su solidaridad con la familia y amigos de la víctima y reiteró su rechazo a los hechos violentos registrados en la ciudad.

Respecto al ataque, se ha confirmado que este ocurrió durante la madrugada del sábado 14 de febrero en la zona comercial de la Isla de Angelópolis, en la ciudad de Puebla. De acuerdo con la información confirmada, hombres armados dispararon directamente contra personas que se encontraban a las puertas del cantabar Sala de Despecho. En el lugar murieron tres personas: dos hombres y una mujer, quienes quedaron tendidos sobre la vialidad tras la balacera.

Además, cuatro personas más resultaron lesionadas. Todas las víctimas fueron atendidas por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y trasladadas para recibir atención médica. A la fecha de publicación de esta nota, no se ha dado a conocer su estado de salud.

Tras el ataque, autoridades desplegaron un operativo por aire y tierra en la zona de Angelópolis para ubicar a los responsables. Con apoyo de drones, lograron dar seguimiento a los vehículos en los que los agresores escaparon del lugar. Momentos después, derivado del operativo de búsqueda, fueron detenidos cuatro sujetos en dos puntos distintos cercanos a la zona de antros donde ocurrió la balacera. Los presuntos atacantes fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes por su probable responsabilidad en el homicidio múltiple.

— IBERO Puebla (@IberoPuebla) February 15, 2026

El caso ya es investigado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla (FGE) para determinar el móvil del ataque y deslindar responsabilidades. Las autoridades no han informado si el ataque iba dirigido contra alguna persona en específico, pero se indicó que se trató de una agresión directa. La investigación continúa abierta.

