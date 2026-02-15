Joven de 19 años es detenido por atacar a su hermana embarazada de 6 meses en Torreón; estaba drogado

Torreón, Coahuila.- Durante la madrugada de este domingo 15 de febrero de 2026, una mujer embarazada de seis meses estuvo en grave peligro de perder a su bebé tras ser agredida por su propio hermano. Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado sobre la calzada Gustavo Madero y calle 7, en la colonia Torreón y Anexas, mientras ambos jóvenes, de 19 años, sostenían una discusión que terminó con una probable ruptura de fuente.

Es necesario precisar que las autoridades se percataron de lo ocurrido a partir de un reporte a la línea de emergencias 911. Tras la llamada, patrullas de la Dirección de Seguridad Pública Municipal se movilizaron rápidamente al lugar. Afortunadamente, no pasó mucho tiempo para que lograran detener al presunto responsable, quien presuntamente se encontraba bajo el influjo de alguna sustancia ilícita.

En lo que respecta al sospechoso, según el medio Milenio, quedó a disposición del Ministerio Público. En nuestro medio de comunicación estaremos al pendiente de cualquier actualización sobre el caso. Por lo pronto, se sabe que la víctima requirió atención médica, ya que comenzó a sentirse mal después de ser agredida físicamente. Incluso, ante una posible ruptura de fuente, los policías solicitaron de inmediato el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes la atendieron y posteriormente la trasladaron al Hospital General de Torreón.

La violencia familiar es uno de los delitos más frecuentes

Cabe destacar que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce si la embarazada presentó consecuencias derivadas del estrés al que fue sometida. Sin embargo, lo que sí es seguro es que los uniformados la asesoraron para interponer la denuncia en contra de su agresor. La violencia familiar es uno de los delitos más frecuentes de todo lo que compone la República Mexicana.

En otro asunto completamente distinto, pero que también se registró en el municipio de Torreón, una riña entre vecinos dejó como saldo a un adulto mayor golpeado con una pala en el rostro, identificado como Jesús Reyes, de 65 años. De acuerdo con el medio antes citado, el hecho ocurrió la noche del sábado 14 de febrero de 2026 en la colonia Obispado, en el cruce de las calles La Carreta y Las Semillas.

Fuente: Tribuna del Yaqui