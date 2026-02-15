Muere conductor tras FATAL accidente en Tlalpan; hallan latas de cerveza en el auto

Tlalpan, Ciudad de México.- La madrugada de este domingo 15 de febrero de 2026, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), así como personal de Servicios de Emergencia, desplegaron un operativo en la alcaldía Tlalpan tras el reporte de un fuerte accidente vial registrado sobre Viaducto: En ese punto, un automóvil particular terminó incrustado en un poste de señalización urbana. Por desgracia, su conductor perdió la vida.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron este domingo 15 de febrero de 2026, a las 03:33 horas, tiempo local en el cruce de Viaducto Tlalpan y San Juan Bosco, a la altura de la calle Arenal, en la colonia San Lorenzo Huipulco. Según la información preliminar, el conductor circulaba sobre Viaducto Tlalpan cuando, por causas que aún se investigan, perdió el control del vehículo.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

El siniestro ocurrió durante la madrugada de este domingo. Foto: Facebook

La unidad se desvió hacia el camellón central que divide los carriles y se impactó de manera directa contra un poste vial. Tras el choque, el automotor quedó severamente dañado y atravesado en la estructura metálica. El conductor quedó prensado dentro del vehículo debido a la fuerza del impacto. Testigos que vieron el siniestro dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo.

A la brevedad, paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se hicieron presentes, no obstante, solo lograron confirmar que la persona ya no contaba con signos vitales. La zona fue acordonada por policías capitalinos para permitir las labores de rescate y las diligencias correspondientes.

Información extraoficial señala que dentro de la unidad siniestrada fueron localizadas latas de cerveza, lo que quedó asentado en los reportes iniciales. No obstante, serán las autoridades ministeriales las que determinen si hubo consumo de alcohol y si este factor influyó en el accidente.

Personal de emergencia realizó maniobras para liberar el cuerpo y retirar el vehículo. Horas más tarde, la unidad fue removida con apoyo de grúas, mientras peritos efectuaban el levantamiento de indicios y recopilaban evidencia en el sitio. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) inició una carpeta de investigación para esclarecer las causas exactas del percance y deslindar responsabilidades. Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad del conductor.

Fuente: Tribuna del Yaqui