Caen tres presuntos criminales en Ciudad Obregón; aseguran droga, motocicleta y diésel robado

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante las labores de vigilancia y patrullaje efectuadas el pasado fin de semana, elementos de distintas corporaciones de seguridad lograron la captura de tres sujetos en diferentes puntos de Ciudad Obregón. Estas acciones se desarrollaron mediante el trabajo conjunto entre elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Cajeme, la Secretaría de Marina (Semar)y la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP).

Los agentes recorrieron diversos sectores de la ciudad con el objetivo de inhibir conductas delictivas, lo que permitió detectar estas actividades ilícitas en momentos y ubicaciones diferentes. Uno de los sucesos tuvo lugar en una estación de servicio situada sobre la Carretera Internacional México 15, a la altura de la calle Piña, en la zona de la Central de Abastos. En dicho lugar, un individuo llenó varios contenedores con combustible y al momento de realizar el pago, el sujeto amedrentó al despachador.

Para ello simuló poseer un arma de fuego entre su ropa para después intentar escapar a bordo de un automóvil. Las fuerzas del orden, que circulaban por el área como parte del Operativo Mixto, interceptaron al hombre rápidamente antes de que pudiera darse a la fuga. El aprehendido, identificado como Marco Antonio 'N', de 33 años de edad, llevaba consigo 370 litros de diésel, cuyo costo en el mercado ronda los 9 mil 990 pesos, motivo por el cual enfrenta cargos por robo con violencia.

Por otro lado, en la colonia Constitución, las autoridades respondieron a una alerta ciudadana sobre la posible comercialización de estupefacientes en la vía pública. Al arribar al sitio y realizar una inspección a una persona sospechosa, arrestaron a Omar Alonso 'N', de 27 años. Entre sus pertenencias se hallaron ocho paquetes pequeños que contenían una hierba verde con las características de la marihuana, por lo que fue asegurado por probables delitos contra la salud.

Finalmente, las acciones se extendieron a la colonia Centro, donde el despliegue abordó a un joven de 22 años llamado Natanael 'N'. Al verificar los datos de la motocicleta que manejaba en las bases de datos, se confirmó que la unidad tenía reporte de robo vigente, por lo cual se procedió a su captura. Tanto los tres hombres como los materiales, el combustible y los vehículos recuperados quedaron a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) para determinar su situación jurídica en los plazos que marca la ley.

Fuente: Tribuna del Yaqui