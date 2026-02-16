Capturan a responsables de colocar narcomanta contra el cantante Javier Rosas en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Las Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó la situación legal de dos individuos señalados por actos de intimidación hechos en la ciudad de Hermosillo. Se trata de Isaac 'N' y Grecia 'N', quienes enfrentan ahora un proceso penal tras ser detenidos y presentados ante un juez que determinó que deberán permanecer privados de su libertad mientras se desarrolla el juicio en su contra.

La imputación principal responde al delito de amenazas cometido en agravio del cantante obregonense Javier Rosas. Los hechos que originaron esta causa penal se remontan al 30 de noviembre de 2025. De acuerdo con los elementos probatorios integrados en la carpeta de investigación, los acusados se trasladaron hasta el cruce de las calles Libertad y Jacinto López, situado en la colonia Los Olivos.

En ese punto, y presuntamente acompañados por un tercer sujeto, colocaron una narcomanta con un escrito dirigido al afectado. El mensaje contenía advertencias directas contra su integridad física, así como señalamientos hacia otras personas relacionadas con el ámbito de la música. Tras el análisis de las evidencias recolectadas durante la etapa de indagación, el Ministerio Público solicitó las órdenes de captura correspondientes.

Estas gestiones permitieron llevar a los señalados ante los tribunales durante los días 10 y 11 de febrero de 2026. Al evaluar los datos presentados, la autoridad judicial resolvió dictar el auto de vinculación y estableció la prisión preventiva como medida necesaria. Con este procedimiento, la Fiscalía de Sonora señaló que busca garantizar el orden y frenar conductas cuyo fin sea generar miedo o intranquilidad entre la población sonorense.

Cancelan concierto de Javier Rosas

La noche del pasado viernes 28 de noviembre, la agenda de espectáculos en Hermosillo, sufrió una interrupción abrupta. El concierto programado como parte de 'La Recaída Tour', el cual contaría con la participación de los artistas Javier Rosas, Enigma Norteño y Máximo Grado, fue cancelado apenas unas horas antes de que se abrieran las puertas del recinto. Aunque se explicó que esto se debió a faltas de medidas de seguridad, el hecho coincidió con la narcomanta encontrada poco después.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora