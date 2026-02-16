Detienen a cuatro por homicidio de policía estatal en Quintana Roo; dos son adolescentes

Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.- Durante la madrugada del 15 de febrero de 2026 falleció Alejandro 'N', elemento de la Policía Estatal, sobre el tramo carretero San Ramón–Tepich, pues en aquel entonces los uniformados estaban en medio de un operativo cuando de pronto fueron agredidos a balazos, ocasionando que el mencionado fuera herido y terminara por perder la vida mientras era atendido en un hospital de Felipe Carrillo Puerto.

Detenidos

A inicios de esta semana, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo confirmó a través de un comunicado que fueron capturados Jorge Luis ‘N’, alias El Mantis, así como otro hombre y dos mujeres adolescentes. Según el documento, las capturas se realizaron en coordinación con el Grupo Interinstitucional, integrado por la Policía de Investigación, Defensa, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Policía Municipal de Felipe Carrillo Puerto.

Asimismo, es necesario destacar que a los sospechosos se les aseguraron tres armas de fuego largas, tipo R-15, calibre 5.56 mm, de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. De hecho, el propio secretario de Seguridad Ciudadana, Julio César Gómez Torres, corroboró el dato. En nuestro medio de comunicación estaremos al pendiente de cualquier avance que quizás surja en las próximas horas.

Armas aseguradas

Datos preliminares indican que las personas aprehendidas forman parte de una célula criminal dedicada al narcomenudeo, sicariato y extorsión en la región. Es necesario aclarar que los menores quedaron a disposición del Ministerio Público especializado en justicia para adolescentes, mientras que Jorge Luis ‘N’ fue puesto ante el Ministerio Público, que definirá su situación jurídica en los plazos establecidos por la ley.

En otro asunto completamente diferente, la dependencia estatal logró vincular a proceso a un sujeto identificado como Eleazar Eldad ‘N’ por fraude en Othón P. Blanco, pues convenció a la víctima de invertir en la compra de equipos de cómputo especializado para minería de criptomonedas. Cabe señalar que el implicado está relacionado en otras 26 carpetas de investigación por el mismo delito.

Fuente: Tribuna del Yaqui