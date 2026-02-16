FGJES formula imputación: Arrestan a exoficial municipal por serie de asaltos en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó este lunes sobre la imputación de un exservidor público municipal de Cajeme, quien fue detenido recientemente. La institución confirmó que se realizó la audiencia inicial donde se presentaron los cargos en contra de Horlando 'N', de 38 años de edad, quien se desempañaba como oficial del departamento de Tránsito Municipal.

A este sujeto se le atribuye la probable responsabilidad del delito de robo ejecutado mediante intimidación y violencia, cometidos contra varias personas en tres comercios distintos. Los expedientes señalan que los crímenes ocurrieron en el fraccionamiento Las Misiones y sus alrededores, en Ciudad Obregón, durante enero de 2026. El primero de estos actos ilícitos tuvo lugar el día 13, cuando el señalado entró a una farmacia

En ese sitio, situado en la calle Santillana y el bulevar Las Misiones, usó un arma de fuego para generar temor entre el personal presente, logrando apoderarse de dinero en efectivo, según la información recabada en las carpetas de investigación. Pocos días después, el 16 de enero, se registró un segundo incidente en una tienda de conveniencia ubicada en el cruce de la calle Obrero Mundial con la Carretera Federal México 15.

Empleando una forma de operar idéntica a la anterior, el individuo sustrajo tanto efectivo como mercancía variada del lugar. Las acciones delictivas continuaron apenas un día después, el 17 de enero, en una pastelería de la calle Jalisco, situada en la colonia Municipio Libre; ahí, una empleada fue despojada del dinero bajo amenazas con la misma arma de fuego.

Fue despedido de la Policía

Hay que mencionar los antecedentes laborales del imputado, quien fungió como agente de la Policía Municipal de Cajeme desde el 26 de octubre de 2015 hasta el 28 de noviembre de 2025. Su separación del cargo ocurrió debido a que no logró aprobar los exámenes de control y confianza necesarios para su permanencia.

FGJES formula imputación contra ex agente de Tránsito por tres robos con violencia en Cajeme



Cajeme, Sonora, 16 de febrero de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informa que se celebró audiencia inicial de formulación de imputación, derivada de la… pic.twitter.com/2Tee6eXzrt — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) February 16, 2026

La captura fue realizada por agentes de investigación en las calles Umbría y Etna, en el fraccionamiento Las Misiones, ejecutando así las órdenes de aprehensión existentes. Al finalizar la comparecencia ante el juez, se determinó que Horlando 'N' debe permanecer recluido en el Centro de Reinserción Social de la ciudad, quedando a disposición de la autoridad judicial mientras continúa el curso legal correspondiente.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora