Hermosillo, Sonora.- Tras el incendio registrado el pasado jueves 12 de febrero en la tienda Sam's Club del sector Vado del Río, en Hermosillo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) señaló que continúan los trabajos periciales de investigación. Hasta el momento, las autoridades no tienen indicios de que el siniestro haya sido provocado de manera intencional.

La FGJES informó que, una vez concluidas las labores de sofocación del fuego, personal de Servicios Periciales realizó una primera inspección el sábado 14 de febrero, con autorización de Protección Civil. Previamente, en coordinación con esta instancia y el Cuerpo de Bomberos de Hermosillo, se estableció una ruta segura para permitir el ingreso del personal especializado, la cual continúa utilizándose para el desarrollo de las diligencias.

FGJES realiza peritajes tras incendio en Sam's Club de Hermosillo; no hay indicios de que haya sido provocado

Cabe señalar que durante el incidente fueron evacuados 20 empleados sin que se registraran personas lesionadas ni pérdidas humanas. Como parte de los trabajos iniciales, la FGJES de manera preliminar ubicó el posible foco del incendio en el lado norte del establecimiento, en un área donde se encontraban generadores, impermeabilizantes, baterías para automóvil, detergentes, lavadoras, refrigeradores, suavizantes y mesas plegables, entre otros artículos.

Actualmente, los peritos trabajan en la corroboración del punto exacto donde se generó el incendio y en el análisis técnico del área afectada, incluyendo la remoción de escombros y la revisión detallada de indicios que permitan establecer con precisión la causa que originó el siniestro. La fiscalía reiteró que hasta el momento no se cuenta con elementos que confirmen que el incendio haya sido intencional y señaló que será en los próximos días cuando se puedan dar a conocer mayores avances conforme lo permita la investigación.

Martha López Holguín, directora del Centro de Atención Temprana, y Aurora Patricia Orduña Pastrana, directora general de Servicios Periciales, comentaron que en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora se hacen las investigaciones correspondientes para descartar algún tipo de fallas eléctricas, pero de momento no se tienen líneas de investigación.

Fuente: Tribuna del Yaqui