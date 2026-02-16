Fin del sufrimiento: Rescatan a dos perros pitbull víctimas de maltrato animal en Guaymas

Guaymas, Sonora.- El pasado 13 de febrero, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) efectuaron una movilización en el municipio de Guaymas. El objetivo de la presencia policial fue dar cumplimiento a un mandato judicial de cateo en una vivienda situada sobre la calle Circuito Interior Las Torres, dentro de la colonia Las Torres. Esto responde a una investigación en curso relacionada con actos de maltrato animal.

Según detalló la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), al ingresar al domicilio señalado, los agentes localizaron y pusieron a salvo a dos perros de la raza pitbull. De acuerdo con el reporte de la carpeta de investigación, uno de los animales posee un pelaje color café con manchas blancas, mientras que el segundo ejemplar es de color blanco. Ambos se encontraban en condiciones que vulneraban su integridad y salud.

Tras ser retirados del inmueble, la custodia de los animales fue transferida al personal de Rescate Canino Municipal de Guaymas. Esta entidad asume la responsabilidad de realizar la valoración veterinaria necesaria para determinar el estado físico de los canes, además de proveer el tratamiento y la alimentación requeridos para su estabilización y futura rehabilitación. No se informó sobre personas detenidas implicadas en este crimen.

La evidencia recabada durante la inspección se integrará a la carpeta correspondiente, permitiendo que el proceso legal continúe su curso para determinar las responsabilidades y sanciones aplicables a quienes resulten culpables de estas conductas ilícitas. La Fiscalía de Sonora señaló que con esta acción "refrenda su compromiso de combatir el maltrato animal como una conducta ilícita que vulnera el orden jurídico y los principios de protección a los seres sintientes".

FGJES rescata a dos canes Pitbull tras cateo por maltrato animal en Guaymas



Guaymas, Sonora, 15 de febrero de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) ejecutó orden de cateo derivada de una investigación por el delito de maltrato animal, logrando el… pic.twitter.com/VWrbCc9HHc — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) February 15, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora