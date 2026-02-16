Fiscalía de Sonora investiga veracidad del presunto video que muestra accidente de autobús

Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) emitió un comunicado para aclarar la situación sobre un material audiovisual que circula en redes sociales. En dicho video se asegura mostrar el momento exacto el accidente vehicular ocurrido hace unos días a la altura del kilómetro 118 de la carretera federal número 2. Sin embargo, la institución puntualizó que dicha grabación no figura en sus archivos de investigación.

Por tal motivo, no pueden confirmar si las imágenes son reales o si corresponden a este evento en concreto. Para resolver esta incógnita, su personal está ejecutando las gestiones legales necesarias para obtener el archivo digital original. El objetivo es someterlo a un análisis técnico que permita definir su origen y comprobar si tiene relación con el expediente abierto tras el choque que dejó varios muertos en el tramo carretero Caborca - Sonoyta.

Mientras esto ocurre, las distintas dependencias mantienen el apoyo a los afectados y continúan con las diligencias para esclarecer las causas del lamentable suceso. Hace unos días se actualizó la información referente a dicho accidente. Según los datos ofrecidos, la cifra de personas que perdieron la vida se elevó de cuatro a cinco, luego de que uno de los afectados falleciera mientras recibía asistencia en un centro de salud de la región.

uD83DuDEA8#IMPORTANTEuD83DuDEA8 Unidad de paquetería TRES GUERRAS fue la responsable de accidente que dejó 5 muertos en #SONORA, luego de invadir carril y chocar con autobus de @tufesa el pasado viernes.



??Tuvimos acceso a este video desde la unidad de la empresa de paquetería que muestra… pic.twitter.com/L9VieQ4is9 — Michelle Rivera (@michelleriveraa) February 17, 2026

En el suceso se vieron involucrados una autobús de pasajeros de la línea Tufesa y a un camión de carga, los cuales chocaron y volcaron fuera del camino. En el primer recuento realizado en el lugar de los hechos, se contabilizaron cuatro decesos. No obstante, horas más tarde, Protección Civil de Sonora rectificó los números al confirmar el quinto fallecimiento a causa de la gravedad de las heridas sufridas durante el impacto.

Por otro lado, se dio a conocer que nueve personas lesionadas que se mantienen bajo observación médica. El reporte indica que estos pacientes se encuentran estables y fuera de peligro, recibiendo los tratamientos necesarios para su recuperación. De igual forma, trascendió que ya se cuenta con la identificación de las víctimas, lo que permitió iniciar los procesos de notificación a sus familias.

uD83DuDEA8 OTRO CAMIONAZO DE TUFESA EN #SONORA uD83DuDEA8



Al menos 4 muertos y 25 lesionados dejó un fuerte choque entre un autobús de pasajeros de Tufesa y un tráiler sobre la carretera Caborca-Sonoyta.



Las imágenes muestran el daño que dejó el impacto en el autobús y al tráiler volcado en la… pic.twitter.com/ou6FIj5O8W — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) February 13, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora