Golpe al caso 'La Nicolette': Arrestan a dos sospechosos armados y con posible fentanilo en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Sigue dando de qué hablar el tema, a pesar de que ya pasaron varias semanas de la presunta liberación de la popular creadora de contenido Nicole Pardo Molina, conocida en redes sociales como La Nicholette, quien desapareció el pasado 20 de enero de 2026 y posteriormente, cuatro días después, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa confirmó que afortunadamente había sido localizada con vida.

En esta ocasión trasciende, según medios locales como Línea Directa, que fueron capturados dos sospechosos de su secuestro, aunque con mayor énfasis la responsabilidad recaería principalmente en uno de los civiles. Es necesario aclarar que la aprehensión fue perpetrada por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado.

¿Dónde los capturaron?

La dependencia estatal no reveló mayores detalles en su comunicado, pero señalaron que se les ubicó en el sector Los Ángeles, en Culiacán, derivado de una denuncia realizada a través del 089. Una vez en el lugar, los uniformados se dieron cuenta de que había un hombre en el exterior de un domicilio con un arma de fuego; evidentemente intentó huir al introducirse en la vivienda, aunque lograron darle alcance tanto a él como al otro implicado, quien es menor de edad.

¿Qué pasó con la influencer?

Con anterioridad en TRIBUNA te enteraste de que la influencer usó sus redes sociales para contar un poco sobre su levantón; además, en su momento negó tener lazos con el crimen organizado y también explicó que, cuando estuvo a merced de sus secuestradores, nunca le hicieron daño y solo le preguntaron si conocía al P1, por qué subía videos que incluían corridos y el motivo de sus viajes al Salado.

Tenían armas en su poder

Entre lo incautado estuvieron dos fusiles tipo AK-47 calibre 7.62x39 mm, 12 cargadores calibre 7.62x39 mm y dos mil pastillas, presuntamente fentanilo. Cada uno de estos elementos fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República para que lleve a cabo las investigaciones correspondientes. En TRIBUNA le daremos seguimiento a este asunto a través de nuestro portal.

