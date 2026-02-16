Hallan cuerpo de Sarahí tras 7 meses desaparecida en Guanajuato; su esposo ya está detenido

La Yerbabuena, Guanajuato.- Autoridades de Guanajuato confirmaron el hallazgo de los restos de Sarahí Vázquez en la comunidad de La Yerbabuena. La recuperación del cuerpo se logró siete meses después de que se reportara su ausencia y fue posible gracias a la información precisa que proporcionó Fernando 'N', quien enfrenta un proceso penal como presunto responsable del delito de feminicidio.

El sitio señalado se ubica en un terreno de cultivo cerca del camino vecinal conocido como 'La Pelusa', un área que, según las indagatorias, estaría vinculada a la familia del acusado. Las labores para recuperar los restos fueron complicadas debido a las características del lugar. El predio se encontraba anegado por filtraciones de agua del subsuelo, lo que obligó a las corporaciones a implementar una logística de gran escala.

Durante 5 días continuos, el personal utilizó tres retroexcavadoras y múltiples bombas para drenar el agua y estabilizar el suelo, permitiendo así el acceso al punto exacto de la fosa clandestina. En estas tareas participaron agentes expertos en manejo caninos, antropología y búsqueda de personas, quienes trabajaron bajo un perímetro de seguridad resguardado.

El asesinato y desaparición

El caso se remonta al 8 de julio de 2025, fecha en la que Sarahí, de 25 años de edad y madre de un menor, fue vista por última vez al salir de su vivienda en la colonia Prados del Rosario. Su objetivo era entregar un pedido de ropa, pero nunca volvió. La incertidumbre para su entorno aumentó debido a una estrategia de distracción empleada por el agresor, pues el teléfono celular de la joven y sus perfiles en redes sociales continuaron registrando actividad tiempo después de su partida, lo que generó confusión sobre su paradero real.

Las investigaciones señalaron a Fernando 'N', pareja sentimental de la víctima, como la persona que estuvo con ella en los momentos finales. Los datos recabados por el ministerio público indican que el sujeto manipuló los dispositivos de Sarahí para aparentar que ella seguía con vida. De manera paralela, el imputado mantuvo una fachada de inocencia al sumarse a las marchas y recorridos organizados por la familia, exigiendo públicamente el retorno de la joven mientras ocultaba su participación en los hechos.

uD83DuDCCC Hallan los posibles restos de Sarahí desaparecida desde el 5 de julio, el esposo fue sacado de la carcel y llevado a un terreno agrícola de la comunidad de la Yerbabuena de San José Iturbide para indicar donde los había enterrado. Tras 5 días de trabajo los encontraron.?? pic.twitter.com/HkXOjIDL2O — MecaVision Noticias (@MecaVisionNews) February 14, 2026

La familia de la víctima expresó, durante los meses de búsqueda, su inconformidad ante la respuesta de las instituciones, señalando retrasos en la revisión de cámaras de videovigilancia y en la aplicación de los protocolos de rastreo. Ante esta situación, parientes y ciudadanos organizaron jornadas de exploración en el municipio de San José de Iturbide y zonas vecinas, empleando tecnología aérea y recorridos a pie.

Fernando 'N' fue detenido en diciembre de 2025 y puesto a disposición de un juez, quien dictó prisión preventiva. Fue durante el desarrollo de las audiencias cuando el imputado optó por revelar el sitio donde había ocultado el cuerpo, permitiendo que las fuerzas estatales concentraran sus recursos en el punto que finalmente arrojó resultados positivos.

Se busca a Sarahi Vázquez Vázquez de 25 años. Fue vista por última vez en Guanajuato, San José Iturbide, el 08 de julio de 2025.#HastaEncontrarla @FGEGUANAJUATO @FGRMexico @SSPCMexicohttps://t.co/MwOsM6U38W pic.twitter.com/VQ1yfk1MrU — Reporte Mx Noticias (@ReporteMxNotic1) July 29, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui