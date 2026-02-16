Hombre es acribillado dentro de una casa en León; vecinos de La Ermita viven otro hecho sangriento

León, Guanajuato.- Durante la madrugada de este lunes 16 de febrero de 2026, un hombre de alrededor de 30 años fue asesinado a balazos al interior de su domicilio en la colonia La Ermita, por la calle Cicladas, en la esquina con Eros, ubicada en el municipio de León, Guanajuato. De acuerdo con información de Milenio, los hechos se registraron alrededor de las 04:15 horas, momento en que los vecinos empezaron a escuchar las detonaciones de arma de fuego.

Es necesario destacar que los vecinos de la comunidad llamaron a la línea de emergencia del 911, por lo que minutos después arribaron a la escena diversas corporaciones policiacas, quienes confirmaron la presencia de un hombre con impactos de bala dentro de una casa ubicada en ese mismo cruce de la calle Cicladas y Eros. Una vez corroborado el hecho, solicitaron el apoyo de paramédicos que confirmaron que el occiso ya no contaba con signos vitales.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, sobre la víctima mortal solo se conocen ciertas características como su tez morena, estatura aproximada de 1.70 metros y que vestía sudadera negra, pantalón de mezclilla y tenis negros con blanco. En lo que respecta a su identidad, todavía es un misterio y se espera que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato comparta más pormenores del asunto.

Un nuevo asesinato

Asimismo, los responsables de este crimen no han sido detenidos, a pesar de que los uniformados revisaron cámaras de videovigilancia cercanas para tratar de conseguir pistas sobre los delincuentes. Evidentemente, la zona fue acordonada mientras peritos de la Fiscalía estatal realizaban las diligencias correspondientes; más tarde, el cuerpo fue trasladado al SEMEFO (Servicio Médico Forense).

Cabe destacar que justo el pasado 1 de febrero de 2026 se registró otro hecho violento en la misma colonia, pero ahora en el cruce de las calles León y Lacerta, donde fue asesinado a balazos un sujeto masculino de aproximadamente 30 años. La violencia sigue imperando y con este caso ya suman dos hechos violentos que han generado temor entre los habitantes de la zona descrita.

Fuente: Tribuna del Yaqui