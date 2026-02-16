Matan a hijo excomandante de Navolato en pleno novenario; su padre fue ejecutado días antes

Navolato, Sinaloa.- La violencia en la región centro de Sinaloa registró un doble homicidio dentro de un mismo núcleo familiar en un lapso menor a 1 semana. Las corporaciones de seguridad confirmaron este lunes el fallecimiento de Roberto Alejandro 'N', de 39 años de edad, quien perdió la vida a causa de heridas por arma de fuego sufridas días antes. Los hechos se remontan al pasado sábado, cuando Roberto Alejandro se encontraba reunido con familiares y conocidos en la comunidad de La Bebelama, de la sindicatura de San Pedro.

El motivo de la reunión era la celebración de un novenario en memoria de su padre, Pedro 'N'. Durante el acto religioso, personas desconocidas irrumpieron en el lugar y abrieron fuego contra él. Tras el ataque armado, fue trasladado con urgencia a un hospital en Culiacán para recibir atención por las graves lesiones sufridas. Pese a los esfuerzos del personal de salud, el hombre falleció la mañana de este lunes, momento en el cual el personal del nosocomio dio aviso a las autoridades competentes para el levantamiento del cuerpo y el inicio de las diligencias legales.

Este suceso ocurre tan solo 6 días después de que su padre, Pedro 'N', de 66 años, fuera ultimado también en circunstancias violentas. El martes 10 de febrero, el exservidor público circulaba a bordo de un automóvil Honda Civic por la carretera Cinco de Mayo, en las cercanías del campo agrícola Berlín, situado en el municipio de Navolato. En ese punto, fue interceptado y atacado con armas automáticas. Cuando los paramédicos y elementos de seguridad arribaron al sitio del primer ataque, confirmaron que el conductor ya no presentaba signos vitales.

El vehículo mostraba múltiples impactos de bala tanto en la carrocería como en los cristales, y en el asfalto se localizaron numerosos casquillos percutidos. La identificación de Pedro 'N' fue posible gracias a la documentación hallada dentro del automóvil y al reconocimiento realizado por antiguos compañeros de la Policía Municipal de Navolato. Se pudo constatar que la víctima se había desempeñado como comandante en dicha institución y se había jubilado hacía 9 años.

Con el deceso de Roberto Alejandro, las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa deberán integrar ambas carpetas de investigación para determinar los móviles de estos ataques secuenciales que han terminado con la vida de dos integrantes de la familia en la zona de Navolato.

Fuente: Tribuna del Yaqui