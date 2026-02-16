Mujer embarazada da a luz a bordo de vehículo en Providencia; policías asistieron el parto

Providencia, Sonora.- La tarde del pasado sábado, elementos de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Cajeme prestaron asistencia en el nacimiento de una niña en la comisaría de Providencia. La situación se originó cuando un ciudadano arribó a las instalaciones de la comandancia a bordo de un automóvil, solicitando ayuda urgente para su esposa, quien se encontraba en labor de parto avanzada y ya no había tiempo para llevarla al hospital.

Ante la emergencia, la oficial segunda Diana Marcela Rodríguez Morales y el agente Luis Alberto Barraza Ibarra ayudaron a la mujer embarazada. Haciendo uso de sus conocimientos en primeros auxilios, brindaron el soporte necesario para que el alumbramiento se realizara de manera segura en la parte trasera del vehículo tipo sedán.

Momentos después, personal de la Cruz Roja llegó al sitio para valorar a la madre y a la recién nacida. Los paramédicos confirmaron que ambas presentaban un estado de salud óptimo. Finalmente, fueron llevadas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Ciudad Obregón, para recibir la atención médica pertinente y asegurar su recuperación completa, cerrando el evento con un resultado positivo gracias a la oportuna ayuda de los uniformados.

Este suceso se suma a otro suceso similar registrado apenas hace unos días en Guaymas. Durante la mañana del pasado viernes 6 de febrero, paramédicos de la Cruz Roja atendieron el nacimiento de un bebé a bordo de una ambulancia, marcando el primer caso de esta naturaleza para la delegación en el año 2026. El hecho inició tras un reporte en la colonia Independencia, donde una mujer de 31 años requería transporte urgente debido a su embarazo.

Al arribar al sitio y abordar a la paciente, los paramédicos iniciaron el recorrido hacia un hospital para que recibiera la atención correspondiente. No obstante, durante el trayecto, se hizo evidente que no habría tiempo suficiente para llegar. Por ello, los socorristas aplicaron los protocolos necesarios para recibir al infante en la unidad móvil, logrando que tanto la madre como el recién nacido se mantuvieran estables y sin complicaciones.

