Sicarios emboscan a director de Policía Municipal en Oaxaca; hay un muerto y un lesionado

Pluma Hidalgo, Oaxaca.- Las autoridades de Oaxaca iniciaron las diligencias correspondientes luego de que se registrara una agresión armada dirigido contra elementos de seguridad pública en el municipio de Pluma Hidalgo. El saldo de este suceso, ocurrido este lunes 16 de febrero, fue de un agente fallecido y lesiones para el titular de la corporación. De acuerdo con los datos proporcionados por José Bernardo Rodríguez Alamilla, quien encabeza la Fiscalía General del Estado (FGEO), los hechos tuvieron lugar alrededor de las 10:30 horas (local).

Las primeras investigaciones señalan que en la agresión participaron al menos cuatro individuos, quienes ejecutaron un ataque directo contra los uniformados que viajaban en motocicleta. Ante esta situación, el gobernador de la entidad instruyó la movilización de fuerzas estatales para trabajar en conjunto con el personal de la Fiscalía. El propósito es ubicar y detener a quienes resulten responsables de estos actos violentos. Como parte de la estrategia de búsqueda, se instalaron diversos filtros de revisión y control en las carreteras y caminos que comunican a la región.

Estos puntos de inspección se ubican en las entradas y salidas del municipio, así como en las rutas que van hacia la costa y la sierra sur, buscando cerrar el paso a los agresores. Por su parte, el presidente municipal, Israel Roel Ramírez Mariano, emitió un comunicado para aclarar su situación durante los hechos. El edil explicó que al momento de las detonaciones se encontraba gestionando asuntos ante la Comisión Estatal del Agua (CEA).

Al tener conocimiento de lo ocurrido, se trasladó de vuelta al municipio para atender la emergencia. En su mensaje, solicitó a las instancias de procuración de justicia que actúen con celeridad para evitar que el caso quede sin castigo. Respecto al estado de salud del director de la Policía Municipal, se confirmó que recibió impactos de bala en el pie. Actualmente, se encuentra recibiendo asistencia médica en un centro de salud y los reportes indican que su vida no corre peligro.

uD83DuDEA8 Atentado contra Policía Municipal de Pluma Hidalgo, #Oaxaca: asesinan en ataque armado a elemento y hieren de bala al director de la corporación.



La agresión fue confirmada por el alcalde Israel Ramírez, quien pidió a la Fiscalía estatal "todo el respaldo y la actuación… pic.twitter.com/PlnkgukRzr — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) February 16, 2026

El Gabinete de Seguridad ha manifestado que la presencia de los cuerpos de vigilancia se mantendrá en la zona por tiempo indefinido. El objetivo es garantizar la tranquilidad de los habitantes y recabar todos los indicios necesarios para el esclarecimiento total de los hechos. Fotografías que circulan en redes sociales evidencian el reforzamiento de la vigilancia en el perímetro donde sucedió el ataque.

Fuente: Tribuna del Yaqui