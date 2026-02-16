Trágico hallazgo en Tlajomulco, Jalisco: Colectivo descubre cuerpo de menor enterrado en casa abandonada

Guadalajara, Jalisco.- El pasado domingo 15 de febrero de 2026, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco confirmó el hallazgo de nuevos restos humanos en Hacienda Santa Fe, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Según información extraoficial, recibieron el reporte mediante una llamada anónima en la que indicaban que había un cuerpo enterrado en el patio de una vivienda ubicada en el cruce de Avenida Monte Vina y Sierra Maladeta Oeste.

Raúl Servín, integrante del colectivo, comentó que muy probablemente se trata de un menor de edad, cuyos restos estaban enterrados a unos 40 metros de profundidad. En cuanto a la vestimenta, se trata de un pantalón, bóxer color azul rey, un fajo color blanco, unos tenis negros con gris y unos calcetines negros, así como un tenis con una franja roja de la marca Nika, talla 24 y medio.

En lo que respecta a los objetos personales, solo se sabe que llevaba consigo una cadenita. Raúl subió un video al perfil del colectivo donde se mostró visiblemente afectado por este hallazgo. Es importante señalar que el hombre mencionó que se reportó lo ocurrido a la Fiscalía del Estado de Jalisco y que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses se hizo cargo de la situación.

Cabe destacar que, en caso de localizar un cadáver, lo primero que se debe hacer es llamar a las autoridades para que se hagan cargo de la situación y, de ser posible, permanecer en el lugar, ya que los detalles que pueda aportar son útiles para la investigación. Asimismo, siempre se debe tener presente que nunca hay que tomar fotografías, ya que podrían interferir en la carpeta de investigación. En cuanto al caso principal, nuestro medio permanecerá al pendiente de cualquier actualización sobre el tema.

Rancho Izaguirre

Es importante recordar que, hace unos meses, generó gran impacto el caso del rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, algo que mantuvo ocupada durante bastante tiempo a la Fiscalía del Estado, así como a miembros de la dependencia federal. En el último periodo, continúan registrándose desapariciones en Jalisco, y varias búsquedas están en proceso sin pistas sobre el paradero de las víctimas.

